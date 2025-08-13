Instituțiile subordonate Guvernului trebuie să prezinte până în 22 august propuneri de reorganizare și indicatori de performanță / Bolojan cere eliminarea sporurilor nejustificate

Cele 36 de instituții subordonate Guvernului trebuie să prezinte până în data de 22 august propuneri de reorganizare, de creștere a eficienței și indicatori de performanță, urmând ca Executivul să pregătească, până la sfârșitul lunii august, un pachet legislativ privind reorganizarea acestor structuri.

Premierul Ilie Bolojan a avut miercuri, la Palatul Victoria, o întâlnire de lucru cu reprezentanții celor 36 de instituții subordonate Guvernului, pe tema măsurilor de reorganizare, reducere a cheltuielilor de personal și îmbunătățire a activității acestora, potrivit unui comunicat de presă al Guvernului.

Prim-ministrul a subliniat că Guvernul va aplica trei direcții principale pentru optimizarea bugetului României: reducerea cheltuielilor de funcționare, inclusiv a cheltuielilor de personal, creșterea eficienței colectării veniturilor bugetare și prioritizarea investițiilor.

„Reducerea cheltuielilor de funcționare înseamnă ca fiecare instituție să-și stabilească personalul necesar și indicatorii de proiect, astfel încât să oferim servicii mai bune cetățenilor. Lucrăm la un pachet de reglementări care prevede reducerea cheltuielilor de personal atât în administrația locală, cât și în cea centrală”, a declarat premierul Ilie Bolojan, citat în comunicat.

Prim-ministrul a solicitat ca până la 22 august 2025 instituțiile să prezinte propuneri de reorganizare, creștere a eficienței și indicatori de performanță. Până la sfârșitul lunii august, Executivul va pregăti un pachet legislativ privind reorganizarea acestor structuri.

„Vă rog să faceți un calcul corect. Oamenii trebuie să rămână pe posturi în funcție de două criterii: performanță și responsabilitate”, a spus Ilie Bolojan.

De asemenea, premierul Bolojan a cerut coordonatorilor celor 36 de instituții să analizeze soluțiile de salarizare a personalului, în contextul în care, în unele instituții, se aplică o serie de sporuri care nu sunt justificate, iar această practică trebuie corectată. Totodată, a solicitat instituțiilor să analizeze integrarea soluțiilor de digitalizare, pentru a deveni mai eficiente, având în vedere că soluțiile individuale duc la insularizarea serviciilor și creșterea costurilor.

La întâlnire au participat vicepremierul Marian Neacșu, secretarul general al Guvernului Ștefan-Radu Oprea și șeful Cancelariei Prim-Ministrului, Mihai Jurca.

În subordinea Secretariatului General al Guvernului (SGG) şi a premierului se află peste 30 de instituţii (agenţii, departamente, institute, comisii, oficii şi altele).

Bolojan a promis încă de la începutul mandatului reducerea numărului de agenții guvernamentale fie prin comasare, fie prin desființare.