Încep prospecţiunile geologice pentru Tunelul Meseş, de pe traseul Autostrăzii Transilvania / Tronsonul dintre Poarta Sălajului și Nuşfalău e cel mai mare contract de infrastructură rutieră: 6,62 miliarde de lei

Consilierii locali din Zalău au aprobat, joi, un protocol de colaborare cu asocierea Makyol – Ozaltin, în vederea realizării de prospecţiuni geologice pentru realizarea Tunelului Meseş, din cadrul secţiunii Zalău-Nuşfalău, de pe traseul Autostrăzii Transilvania, transmite Agerpres.

Asocierea Makyol – Ozaltin este constructorul desemnat pentru realizarea investiţiei de interes public „Proiectarea şi Execuţia Autostrăzii Braşov – Târgu Mureş – Cluj – Oradea, Secţiunea 3B: Mihăieşti – Suplacu de Barcău, Subsecţiunea 3B3: Poarta Sălajului – Zalău, inclusiv Tunel rutier la profil autostradă în Zona Meseş şi Subsecţiunea 3B4: Zalău – Nuşfalău”.

„În pădurea proprietate publică a Municipiului Zalău vor fi executate 11 foraje de mici dimensiuni ca diametru, din care patru în porţiunea de la ieşirea din tunel, porţiune pentru care este depusă deja documentaţia de scoatere definitivă din fondul forestier, fără compensare şi diferenţa pe traseul tunelului, până la intersecţia cu drumul DJ 108R, ce duce spre localitatea Treznea”, se precizează în expunerea de motive a proiectului de hotărâre privind protocolul de colaborare.

Potrivit sursei citate, sondările vor fi executate în proximitatea drumului forestier Meseş II, şi vor străbate mai multe parcele.

„Transportul utilajelor se va face pe drumul forestier Meseş 2 şi pe drumurile de exploatare existente, fără a afecta cu defrişări fondul forestier. Echipamentele şi utilajele vor fi depozitate în parcările existente pe drumul forestier Meseş II, astfel încât să nu se obstrucţioneze accesul sau exploatările forestiere”, se mai arată în documentul menţionat.

Cel mai mare contract de infrastructură rutieră din istorie, de 6,62 miliarde de lei pentru 41 de kilometri din autostrada Transilvania, între Poarta Sălajului Şi Nuşfalău, incluzând Tunelul Meseş, a fost semnat în 10 aprilie, la Zalău, de către reprezentanţii Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) şi cei ai asocierii Makyol – Ozaltin.