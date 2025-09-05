IMM România: Peste jumătate dintre firmele din Bucureşti-Ilfov au avut facturi la electricitate mai mari cu cel puțin 21% în ultimele trei luni

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Federaţia Patronatelor Întreprinderilor Mici şi Mijlocii Bucureşti-Ilfov atrage atenţia că presiunea financiară generată de costurile energetice poate conduce la falimente şi pierderi de locuri de muncă, în contextul în care peste jumătate dintre firme au înregistrat creşteri de minimum 21% ale facturilor la energie electrică, conform unui comunicat al IMM România, transmite Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Rezultatele unui sondaj derulat de federaţie a evidenţiat că 44,7% dintre IMM-uri au plătit sub 1.000 lei factura la energie electrică, 28,9% între 1.001 şi 5.000 lei, 13,2% între 5.001 şi 10.000 lei, 5,3% între 10.001 şi 20.000 lei şi 7,9% peste 20.000 lei.

În ultimele trei luni, 36,8% dintre firme au înregistrat creşteri ale costurilor cu electricitatea de până la 20%, 39,5% între 21% şi 50%, 15,8% peste 50% şi 7,9% au raportat stagnare.

„Peste jumătate dintre firme au înregistrat creşteri de minimum 21%, confirmând un impact sever şi generalizat asupra mediului de afaceri”, se menţionează în comunicat.

Printre problemele identificate se numără: majorarea tarifelor afectează direct clienţii IMM-urilor şi generează risc de faliment în lanţ; migrarea către piaţa nefiscalizată afectează economia formală; sectorul HoReCa este vulnerabil la costurile ridicate; întârzierea implementării directivelor europene RED II şi RED III limitează accesul IMM-urilor la soluţii locale de producţie energetică.

Federaţia semnalează că mediul de afaceri are nevoie de măsuri imediate pentru protejarea IMM-urilor şi susţinerea competitivităţii şi vine cu o serie de propuneri şi soluţii: reducerea taxelor la energie, raportate la costurile anterioare şi indexate cu rata inflaţiei; măsuri dedicate sectoarelor cu consum ridicat, precum HoReCa şi industrie; implementarea urgentă a legislaţiei RED II şi RED III pentru acces la comunităţi de energie şi producţie locală; dialog real cu autorităţile şi soluţii aplicabile imediat pentru prevenirea falimentelor şi protejarea locurilor de muncă.