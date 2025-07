FOTO Manifestare legionară la mormântul preotului Ilie Lăcătușu, canonizat anul trecut de Biserica Ortodoxă

O manifestare legionară, cu steaguri ale mișcării criminale din perioada interbelică, a avut loc marți, la mormântul preotului Ilie Lăcătușu, canonizat anul trecut de Biserica Ortodoxă. Evenimentul are loc în Cimitirul Giulești din Capitală, acolo unde preotul este înmormântat.

Manifestările legionare sunt interzise în România, conform unei legi veche de 23 de ani (OUG 31/2002), dar care a fost foarte puțin aplicată până în noiembrie anul trecut, atunci când în turul doi al alegerilor prezidențiale a ajuns candidatul pro-rus cu discurs legionar, Călin Georgescu. Citește detalii aici și aici.

La comemorare au participat și membri ai Frăției Ortodoxe, una din cele mai cunoscute organizații neolegionare din România. Imaginea preotului Ilie Lăcătușu este bătută în mozaic pe pereții Mănăstirii Văcărești din județul Constanța, cuib al mișcării neolegionare, ridicată la cererea lui Teodosie, arhiepiscopul Tomisului.

Informația privind canonizarea preotului Ilie Lăcătușu a fost publicată pe site-ul basilica.ro. Institutul Elie Wiesel avertizase că Ilie Lăcătușu a fost un preot legionar, misionar în Transnistria în anii 1942 – 1943. Mișcarea Legionară.

Un documentar video Info Sud-Est a arătat în luna mai cum George Simion, șeful partidului extremist AUR și candidat în turul doi al alegerilor prezidențiale din mai 2025, a fost lansat în politică de fiica celui mai cunoscut legionar din Dobrogea, Zoe Rădulescu, soacra lui Eugen Sechila, neolegionar fățiș și umbra pro-rusului Călin Georgescu în campania din 2024. În Dobrogea dominată de Teodosie, AUR a obținut cele mai mari rezultate politice în ultimii ani, iar sub Teodosie, mișcarea neolegionară din România crește în mai multe nuclee, toate sateliți în jurul mănăstirii Văcăreștii Noi. Teodosie a primit una din cele două sancțiuni care i-au fost aplicate de Biserica Ortodoxă pentru ridicarea controversată a Mănăstirii Văcărești, nucleu neolegionar. Vezi documentarul video aici.

Conform BOR, născut în 1909, Ilie Lăcătușu a fost hirotonit preot pe 1 septembrie 1934, pe seama parohiei Osica de Jos, judetul Olt, potrivit site-ului crestinortodox.ro. El va sluji in aceasta biserica pana in luna noiembrie 1934, când este trimis in satul Buicești, tot din județul Olt. În anii 1930 el a fost șef de cuib în sânul Mișcării Legionare, iar în 1942 – 1943 a fost trimis misionar creștin-ortodox în Transnistria, teritoriu ocupat de la URSS de România condusă de Ion Antonescu, aliată cu Germania nazistă.

Arestat de regimul comunist în 1952 și trimis la Canalul Dunăre – Marea Neagră, el este eliberat în 1954, rearestat în 1959, condamnat la cinci ani închisoare și trimis în lagărul de la Periprava din Delta Dunării de unde a fost eliberat în mai 1964.

După eliberare a fost silit să lucreze ca zidar după care din decembrie 1964 a slujit ca preot la Gărdești, Teleorman, iar din 1970 până în 1978 când s-a pensionat la Răsuceni, Giurgiu.

