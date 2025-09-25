Extremista Diana Șoșoacă ajunge în țară joi seara, urmând să comenteze acuzațiile care i se aduc și cererea Parchetului General, de a-i fi ridicată imunitatea de eurodeputat

Eurodeputata extremistă Diana Iovanovici-Șoșoacă aterizează joi seara, la 22:10, pe aeroportul Otopeni , urmând să dea declarații de presă cu privire la dosarul în care este acuzată de 11 infracțiuni. SOS a transmis un comunicat afirmând că e vorba despre „delicte de opinie” și că acuzațiile care i se aduc Dianei Șoșoacă „anulează democrația și libertatea de exprimare.

„Președintele Partidului S.O.S. România va prezenta informații de interes public celor care vor fi prezenți la aeroport și va transmite în direct pentru românii din țară și din afara granițelor”, anunță SOS.

Reamintim, Parchetul General a cerut marți Parlamentului European ridicarea imunității pentru Diana Șoșoacă, acuzată, printre altele, de lipsire de libertate, propagandă legionară și promovare de doctrine fasciste, rasiste sau xenofobe.

Conform unui comunicat oficial, procurorul de caz din cadrul Secției de urmărire penală a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție “a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale față de Șoșoacă, membră a Parlamentului European, sub aspectul săvârșirii următoarelor infracțiuni”:

4 infracțiuni de lipsire de libertate în mod ilegal, prev. de art. 205 alin. 1 Cod penal;

4 infracțiuni de promovarea, în public a cultului persoanelor condamnate pentru săvârșirea unor infracțiuni de genocid contra umanității și de crime de război, precum și fapta de a promova, în public, idei, concepții sau doctrine fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe, prev. de art. 5 din OUG nr. 31/2002;

promovarea, în public, în orice mod, idei, concepții sau doctrine antisemite , prev. de art. 3 din Legea nr. 157/2018, privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea antisemitismului;

promovarea, în public, în orice mod, idei, concepții sau doctrine antisemite prev. de art. 3 din Legea nr. 157/2018, privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea antisemitismului; negarea, contestarea, aprobarea, justificarea sau minimalizarea în mod evident, prin orice mijloace, în public, a holocaustului ori a efectelor acestuia, prev. de art. 6 alin. 1 din OUG nr. 31 din 2002;

ultraj, prev. de art. 257 alin. 1 și 4 Cod penal.

Totodată, procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție a solicitat Parlamentului European ridicarea imunității parlamentare a Dianei Șoșoacă.

