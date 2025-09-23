Filmul „Familia”, de Francesco Costabile, este propunerea Italiei pentru o nominalizare la Oscar

Filmul „Familia”, regizat de Francesco Costabile şi aclamat de critici, este propunerea Italiei pentru o nominalizare la premiile Oscar de anul viitor la categoria „cel mai bun lungmetraj internaţional”, în urma unei decizii luate marţi de comitetul de selecţie al Asociaţiei Cinematografice Italiene (ANICA), informează agenţia de presă ANSA, transmite Agerpres.

Lungmetrajul „Familia”, prezentat la Festivalul de Film de la Veneţia din 2024, spune povestea unui tânăr activist de extremă dreapta a cărui viaţă este distrusă de întoarcerea tatălui său abuziv după o absenţă de zece ani.

Academia de film americană urmează să anunţe lista scurtă a propunerilor pentru nominalizare la premiile Oscar pe 16 decembrie, iar nominalizările vor fi făcute publice pe 22 ianuarie 2026, înaintea celei de-a 98-a ediţii a galei de decernare a premiilor Oscar, care va avea loc la Los Angeles pe 15 martie 2026.

Violenţa din filmul „Familia” reprezintă o temă universală şi urgentă, potrivit regizorului Francesco Constabile.

„Violenţa de gen este prezentă în toate societăţile; este o temă transculturală, universală şi urgentă, care trebuie adusă în atenţia publicului, mai ales în acest moment istoric”, a declarat regizorul calabrez, în vârstă de 44 de ani. „Cu atât mai mult astăzi, odată cu moartea lui Charlie Kirk, care era un reprezentant extrem al Americii catolice fundamentaliste, în care femeile sunt victime”, a adăugat el.

„Atunci când m-au sunat, am crezut că era o farsă”, a dezvăluit Francesco Costabile, vorbind despre momentul în care a aflat că filmul său a fost ales de ANICA pentru a fi propunerea Italiei la premiile Oscar. El a numit decizia luată marţi de ANICA drept „o alegere curajoasă”, însă crede că această selecţie se datorează probabil „temei extrem de contemporane şi necesare a filmului, chiar şi pentru piaţa americană”.

Lungmetrajul „Familia”, prezentat la Festivalul de Film de la Veneţia din 2024, în secţiunea Orizzonti, este inspirat din cartea „It Won’t Always Be Like This”, scrisă de Luigi Celeste, care şi-a ucis tatăl în 2008, după ani de violenţă domestică. Din distribuţie fac parte Francesco Gheghi – câştigătorul premiului pentru cel mai bun actor în secţiunea Orizzonti – Francesco Di Leva, Barbara Ronchi şi Tecla Insolia.

Producătorii filmului spun că acesta oferă o voce celor „invizibili” din societate.

Lungmetrajul „Familia” a fost produs de Tramp Limited, în colaborare cu Medusa Film, Indigo Film şi O’Groove. Pelicula este distribuită pe plan internaţional de compania True Colors.