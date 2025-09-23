G4Media.ro
Facebook lansează un asistent matrimonial bazat pe AI / Meet Cute va…

Sursa foto: Tobias SCHWARZ / AFP

Facebook lansează un asistent matrimonial bazat pe AI / Meet Cute va oferi o „sugestie surpriză” pe baza algoritmului

23 Sep

Meta a anunţat că serviciul Facebook Dating va beneficia de un asistent AI, care va ajuta oamenii să-şi găsească mai uşor pereche, transmite News.ro.

Inteligenţa artificială din Facebook Dating va lua forma unui chatbot cu care utilizatorii vor putea discuta folosind limbajul natural.

Conform companiei, utilizatorii serviciului pot cere chatbot-ului să le găsească o persoană potrivită conform anumitor caracteristici şi dintr-o anume zonă.

O altă facilitate, numită sugestiv Meet Cute, va oferi o „sugestie surpriză” pe baza algoritmului. Compania spune că aceasta poate combate aşa-numitul efect „swipe fatigue”.

Dincolo de aceste noutăţi, Meta spune că, în ultimul an, potrivirile dintre tinerii cu vârste cuprinse între 18 şi 29 de ani au crescut cu 10%.

Meta nu este prima companie care adaugă AI într-un serviciu de dating. Majoritatea aplicaţiilor de acest gen, de la Tinder la cele mai noi lansate, oferă diverse funcţii care se bazează, mai mult sau mai puţin, pe inteligenţa artificială.

