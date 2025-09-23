Facebook lansează un asistent matrimonial bazat pe AI / Meet Cute va oferi o „sugestie surpriză” pe baza algoritmului

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Meta a anunţat că serviciul Facebook Dating va beneficia de un asistent AI, care va ajuta oamenii să-şi găsească mai uşor pereche, transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Inteligenţa artificială din Facebook Dating va lua forma unui chatbot cu care utilizatorii vor putea discuta folosind limbajul natural.

Conform companiei, utilizatorii serviciului pot cere chatbot-ului să le găsească o persoană potrivită conform anumitor caracteristici şi dintr-o anume zonă.

O altă facilitate, numită sugestiv Meet Cute, va oferi o „sugestie surpriză” pe baza algoritmului. Compania spune că aceasta poate combate aşa-numitul efect „swipe fatigue”.

Dincolo de aceste noutăţi, Meta spune că, în ultimul an, potrivirile dintre tinerii cu vârste cuprinse între 18 şi 29 de ani au crescut cu 10%.

Meta nu este prima companie care adaugă AI într-un serviciu de dating. Majoritatea aplicaţiilor de acest gen, de la Tinder la cele mai noi lansate, oferă diverse funcţii care se bazează, mai mult sau mai puţin, pe inteligenţa artificială.