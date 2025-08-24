G4Media.ro
Keith Kellogg
Foto: Susan Walsh / AP / Profimedia

Emisarul american Keith Kellogg pentru Ucraina, decorat de preşedintele Zelenski / ”Ne străduim să împingem Rusia spre pace”

24 Aug

Emisarul american Keith Kellogg pentru Ucraina se află duminică la Kiev, unde a participat la celebrarea Zilei Independenţei Ucrainei, în timp ce eforturile diplomatice sub egida americană pentru soluţionarea conflictului par să se împotmolească, transmite News.ro.

„Astăzi, reprezentantul special al preşedintelui Trump, generalul Keith Kellogg, se află în Ucraina”, a declarat liderul ucrainean Volodimir Zelenski, alături de premierul canadian Mark Carney.

Kellogg a fost decorat cu Ordinul de Merit de către liderul ucrainean, în cadrul unei ceremonii de celebrare a 34 de ani de independenţă a Ucrainei, în prezenţa lui Carney şi a altor oficiali occidentali.

„Împreună, ucrainenii şi partenerii noştri, ne străduim să împingem Rusia spre pace”, a declarat Zelenski, în timpul ceremoniei.

În acelaşi timp, şeful diplomaţiei ruse, Serghei Lavrov, a acuzat ţările occidentale că „încearcă să caute un pretext pentru a împiedica negocierile” de pace, într-un interviu acordat postului public de televiziune Rossia, difuzat pe Telegram.

El a denunţat, de asemenea, poziţia preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski care, potrivit lui, „se încăpăţânează, pune condiţii, cere – cu orice preţ – o întâlnire imediată” cu omologul său rus Vladimir Putin.

În ciuda eforturilor de mediere lansate de preşedintele Donald Trump, printre care un summit la mijlocul lunii august cu omologul său rus, urmat de primirea la Casa Albă a lui Zelenski şi a aliaţilor săi europeni, poziţiile celor două tabere par ireconciliabile.

Moscova şi Kievul se acuză reciproc că blochează organizarea unei eventuale întâlniri între liderii lor.

