Două mari comparii aeriene americane, date în judecată pentru că au vândut locuri la fereastră, la prețuri mai mari, dar locul era fără fereastră / Avocații cer milioane de dolari despăgubiri pentru un milion de clienți de companie

Delta Air Lines și United Airlines au fost date în judecată de pasageri care susțin că au fost taxați suplimentar pentru un loc la fereastră, dar s-au trezit așezați lângă un perete gol.

Procesele, intentate separat împotriva companiilor aeriene americane, solicită despăgubiri de milioane de dolari pentru peste un milion de clienți ai fiecărei companii aeriene, relatează BBC.

Aceștia au afirmat că companiile nu menționează faptul că locurile nu au ferestre în timpul procesului de rezervare, chiar dacă percep un cost suplimentar pentru acestea.

United a refuzat să comenteze, deoarece este vorba de o chestiune juridică în curs. BBC a contactat Delta pentru a obține un comentariu.

Procesele, care au o formulare similară, solicită rambursarea taxelor suplimentare pentru pasagerii care au declarat că au plătit pentru locuri la geam, dar au primit în schimb locuri fără geam.

Ambele procese, care au fost văzute de BBC, au fost intentate de firma de avocatură Greenbaum Olbrantz.

Plângerile menționează că unele avioane de pasageri Boeing și Airbus au locuri fără ferestre din cauza poziționării conductelor de aer condiționat, a cablurilor sau a altor componente.

Conform documentelor judiciare, aceste locuri nu sunt semnalate de Delta și United în timpul procesului de rezervare.

Procesele menționează că oamenii cumpără locuri la fereastră din diverse motive, printre care frica de zbor și răul de mișcare, pentru a ține copiii ocupați sau pentru a se bucura de priveliște.

Conform plângerilor, unii pasageri nu ar fi ales aceste locuri – sau nu ar fi plătit mai mult pentru ele – dacă ar fi știut că nu au ferestre.

Ambele companii aeriene descriu fiecare loc de pe părțile laterale ale avioanelor lor ca fiind „loc la fereastră”, chiar dacă știu că unele nu sunt lângă o fereastră, se arată în documente.

Pasagerilor li se poate percepe o taxă suplimentară pentru a alege un loc la fereastră în comparație cu un loc standard.

Avocații care reprezintă fiecare caz au descris această practică ca fiind „înșelătoare” și „ilegală”.

Alte companii aeriene, precum American Airlines și Alaska Airlines, operează avioane similare, dar menționează în timpul procesului de rezervare dacă un loc nu include fereastră, au adăugat aceștia.