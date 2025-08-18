Discuții, luni, la guvern, între premier și asociații ale magistraților pe tema pensiilor din sistem

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Reprezentanți ai mai multor asociații ale magistraților se întâlnesc, luni, de la ora 10.00, cu premierul Ilie Bolojan pentru a discuta despre modificările la legea privind pensionarea judecătorilor și procurorilor. Conform proiectului guvernului, aceștia ar urma să se pensioneze la 65 de ani, cu 35 ani vechime în muncă, dintre care 25 de ani vechime exclusiv în magistratură.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Magistrații spun că profesia lor nu va mai fi atractivă pentru noile generații dacă sunt eliminate bonusurile actuale.

Procurorul militar Bogdan Pîrlog, reprezentant al Asociației Inițiativa pentru Justiție, a scris, pe facebook, că modificările propuse nu au justificare economică:

„Revenind, nu mergem să negociem nimic. Nu avem vreun mandat în acest sens. Poziția AIJ este simplă și deja exprimată. Modificările propuse nu au nicio justificare economică reală. Vor aduce sume insignifiante la nivelul bugetului. Dar vor demola definitiv sistemul judiciar, aruncând în haos tot ce s-a construit cu eforturi supraomenești în perioada de preaderare și după aderarea la Uniunea Europeană. Sistemul judiciar nu este pentru judecători și procurori. Este pentru a-l apăra pe cetățean și a-i garanta un mecanism de protecție inclusiv în fața abuzurilor autorităților învestite cu puterea statală.”

Bogdan Pîrlog mai afirmă că sistemul de justiție a fost adus intenționat „în moarte clinică”.

„A fost adus aici intenționat. Grupurile de interese transpartinice și trans instituționale care au capturat în cvasitotalitate statul au avut o singură temere, justiția. Și timp de peste un deceniu au acționat tot mai concertat și concentrat pentru a o distruge funcțional și a o transforma într-o sinecură pentru clientela incapabilă să-și asigure existența pe piața liberă, într-un sistem meritocratic. Din păcate, fără complicitatea unor elemente din interiorul sistemului judiciar nu le-ar fi reușit aceste demersuri „criminale” prin efectele pe termen lung la nivelul societății și statului de drept.”

Pîrlog mai susține că modificările legislative nu urmăresc reformarea sistemului, ci doar micșorarea veniturilor magistraților.

„Culmea este că, de fapt, prin proiectul legislativ, nici nu se urmărește vreo atingere adusă sistemului de privilegii și oportunități de sifonare a banului public, ci doar o tăiere masivă a pachetului de venituri, relativ decente (includem aici și sistemul de pensionare), care au fost oferite magistraților sub presiunea partenerilor europeni pentru a asigura independența și o minimă atractivitate pentru cariera judiciară.”