Dezvăluiri din culisele F1: Tensiuni interne la McLaren după victoria lui Piastri de la Zandvoort

Oscar Piastri este pilotul de învins în acest sezon al Formulei 1, australianul conducând ierarhia din Marele Circ. Etapa din weekend din Olanda a scos la iveală primele tensiuni interne de la McLaren, după cum susține Mark Webber, fost pilot de F1 și actual manager al lui Piastri.

Piastri s-a impus la Zandvoort, în timp ce Lando Norris a fost obligat să abandoneze cu doar șapte tururi înainte de finalul cursei.

Succesul din Olanda l-a ajutat pe Piastri să-și consolideze poziția de lider în clasamentul general al piloților și a a dus și unele tensiuni interne la McLaren.

Informația este susținută de Mark Webber, fost important pilot al RedBull și actual manager al lui Oscar.

34 de puncte îi separă în acest moment pe Piastri și Norris, aceasta fiind cea mai mare diferență înregistrată în acest sezon între cei doi coechipieri de la McLaren.

În garajul McLaren au loc anumite diviziuni, transmite Webber.

Concret, unele părți ale echipei par să sărbătorească mai mult victoriile lui Norris decât pe cele ale australianului.

Rapoartele RMC Motori sugerează că unii membri consideră că un pilot britanic ar trebui să câștige titlul din 2025 pentru a aduce prima coroană McLaren din 2008 încoace.

Andrea Stella, directorul echipei, transmite clar că cei doi piloți McLaren se bucură de un tratament egal, oficialul încercând să mențină echilibrul în cadrul echipei de la Woking.

Tensiunile au început însă să devină evidente odată cu apropierea finalului de sezon, mai transmite Mark Webber.

Clasamentul piloților din Formula 1 după MP din Olanda

1 Oscar Pistri (McLaren) 309 puncte

2 Lando Norris (McLaren) 275

3 Max Verstappen (RedBull) 205

4 George Russell (Mercedes) 184

5 Charles Leclerc (Ferrari) 151

6 Lewis Hamilton (Ferrari) 109

7 Kimi Antonelli (Mercedes) 64

8 Alexander Albon (Williams) 64

9 Nico Hulkenberg (Kick Sauber) 37

10 Isack Hadjar (Racing Bulls) 37

11 Lance Stroll (Aston Martin) 32

12 Fernando Alonso (Aston Martin) 30

13 Esteban Ocon (Haas) 28

14 Pierre Gasly (Alpine) 20

15 Liam Lawson (Racing Bulls) 20

16 Oliver Bearman (Haas) 16

17 Carlos Sainz Jr. (Williams) 16

18 Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) 14

19 Yuki Tsunoda (RedBull) 12

20 Franco Colapinto (Alpine) 0

21 Jack Doohan (Alpine) 0

Clasamentul constructorilor din Formula 1

1 McLaren 584 puncte

2 Ferrari 260

3 Mercedes 248

4 RedBull Racing 214

5 Williams 80

6 Aston Martin 62

7 Racing Bulls 60

8 Kick Sauber 51

9 Haas 44

10 Alpine 20

