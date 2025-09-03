Data limită la care RedBull va anunța numele noului coechipier al lui Verstappen

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

RedBull Racing a anunțat, prin vocea lui Helmut Marko, data limită până la care va anunța numele noului coleg al lui Max Verstappen din Formula 1. Presa de specialitate vorbește despre faptul că în acest moment Isack Hadjar (Racing Bulls) are cele mai mari șanse să fie coechipier cu multiplul campion mondial din Olanda.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

RedBull spune că-l va anunța pe coechipierul lui Verstappen până la finalul lunii octombrie

Helmut Marko, consilierul pentru motorsport al RedBull, a vorbit pentru publicația austriacă OE24 și a lămurit un aspect foarte important: data până la care echipa din Milton Keynes va anunța numele noului coechipier al lui Max Verstappen: finalul lunii octombrie.

„Avem timp până în octombrie pentru a lua această decizie”, a declarat consilierul RedBull pentru OE24.

Un loc de pilot titular la RedBull este o țintă importană pentru aproape orice pilot din Formula 1, însă Helmut Marko spune că echipa este tot mai tentată să alegă din propria pepinieră, adică piloți veniți din cadrul organizației.

În aceste condiții, variantele sunt trei: Isack Hadjar, Yuki Tsunoda (să rămână și în 2026) și Liam Lawson (să revină după ce a pilotat doar două Mari Premii pentru RedBull Racing).

Al doilea loc de pilot este unul problematic la RedBull: cu o mică excepție de două sezoane din dreptul lui Sergio Perez, niciun pilot nu a reușit să facă față și să se integreze cu adevărat în rolul de coechipier al lui Verstappen.

Pe lista celor care nu au avut rezultate notabile cu RedBull se află în prezent și Yuki Tsunoda (25 de ani).

„Trebuie să își schimbe forma sub așteptări sau să se confrunte cu perspectiva unui sezon pe tușă, la fel ca Perez”, notează o sursă din cadrul celor de la Redbull, citată de racingnews365.com.

Pe lângă Yuki, pe lista scurtă se mai află Liam Lawson (a fost lăsat doar două Grand Prix-uri în monopostul RedBull) și Isack Hadjar.

Recent, pilotul francez a bifat un fantastic loc trei în Olanda, la Zandvoort, iar evoluțiile sale sunt în creștere.

Hadjar este în acest moment principalul favorit pentru a deveni în 2026 coechipierul lui Max Verstappen la RedBull Racing.

„Vom vedea dacă Hadjar este gata să facă pasul la RedBull încă din 2026”, a spus Marko, subliniind că echipa vrea să gestioneze corect presiunea pusă pe tineri.

„Presiunea este mult mai mare într-o echipă de top, așa cum putem vedea la Mercedes”, a explicat Marko, făcând referire directă la dificultățile întâmpinate de Kimi Antonelli.

Clasamentul piloților din Formula 1 după MP din Olanda

1 Oscar Pistri (McLaren) 309 puncte

2 Lando Norris (McLaren) 275

3 Max Verstappen (RedBull) 205

4 George Russell (Mercedes) 184

5 Charles Leclerc (Ferrari) 151

6 Lewis Hamilton (Ferrari) 109

7 Kimi Antonelli (Mercedes) 64

8 Alexander Albon (Williams) 64

9 Nico Hulkenberg (Kick Sauber) 37

10 Isack Hadjar (Racing Bulls) 37

11 Lance Stroll (Aston Martin) 32

12 Fernando Alonso (Aston Martin) 30

13 Esteban Ocon (Haas) 28

14 Pierre Gasly (Alpine) 20

15 Liam Lawson (Racing Bulls) 20

16 Oliver Bearman (Haas) 16

17 Carlos Sainz Jr. (Williams) 16

18 Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) 14

19 Yuki Tsunoda (RedBull) 12

20 Franco Colapinto (Alpine) 0

21 Jack Doohan (Alpine) 0

Clasamentul constructorilor din Formula 1

1 McLaren 584 puncte

2 Ferrari 260

3 Mercedes 248

4 RedBull Racing 214

5 Williams 80

6 Aston Martin 62

7 Racing Bulls 60

8 Kick Sauber 51

9 Haas 44

10 Alpine 20

Marile Premii din sezonul 2025 al Formulei 1