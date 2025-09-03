G4Media.ro
Cum vor arăta monoposturile Ferrari cu ocazia cursei aniversare de la Monza

Monopostul de Formula 1 al celor de la Scuderia Ferrari pe circuit.
Monopostul Ferrari / Sursa foto: captură YouTube

Sportz3 Sep • 154 vizualizări 0 comentarii

Ferrari va fi îmbrăcată de sărbătoare cu ocazia Marelui Premiu de la Monza, din acest weekend. Scuderia vorbește despre un omagiu adus legendei Niki Lauda, la împlinirea a 50 de ani de la cucerirea primului său titlu mondial din Formula 1.

În sezonul 1975, Niki Lauda a bifat pole positionul la Monza, iar cursa a încheiat-o pe locul trei. Unul suficient pentru a-i aduce austriacului primul său titlu mondial alături de Ferrari.

Principalele modificări anunțate de Ferrari pentru MP „de casă” de la Monza

  • Nuanța de roșu a fost ajustată pentru a se potrivi cu cea de pe 312 T din 1975, monopost alături de care Niki Lauda a triumfat.
  • Dungi longitudinale albe pe laterale, în stil clasic.
  • Capotă motor albă: zona motorului este albă, ca pe mașina lui Lauda din 1975.
  • Numerele de concurs au fost scrise retro pentru cursa de la Monza: cifre negre pe fundal dreptunghiular alb, în stilul anilor ’70.
  • Finisaj argintiu pe aripa spate, el evocând aripile din aluminiu din era pre-fibră de carbon.
  • De asemenea, capacele roților vor fi în stil vintage: vorbim despre un design inspirat de jantele perioadei 1975.
  • Nu în ultimul rând, italienii vor renunța la roșu în favoarea unui echipament special albastru și alb. Charles Leclerc și Lewis Hamilton au prezentat deja noul set de echipament în albastru și alb într-un videoclip distribuit de Ferrari pe rețelele sociale.
  • De asemenea, SF-25 va purta o livrea inspirată de celebrul model 321T, unul dintre cele mai de succes din istoria Formulei 1.

Scenariu neașteptat în Formula 1: Max Verstappen, planul surpriză al Ferrari pentru înlocuirea lui Hamilton

Clasamentul piloților din Formula 1 după MP din Olanda

1 Oscar Pistri (McLaren) 309 puncte
2 Lando Norris (McLaren) 275
3 Max Verstappen (RedBull) 205
4 George Russell (Mercedes) 184
5 Charles Leclerc (Ferrari) 151
6 Lewis Hamilton (Ferrari) 109
7 Kimi Antonelli (Mercedes) 64
8 Alexander Albon (Williams) 64
9 Nico Hulkenberg (Kick Sauber) 37
10 Isack Hadjar (Racing Bulls) 37
11 Lance Stroll (Aston Martin) 32
12 Fernando Alonso (Aston Martin) 30
13 Esteban Ocon (Haas) 28
14 Pierre Gasly (Alpine) 20
15 Liam Lawson (Racing Bulls) 20
16 Oliver Bearman (Haas) 16
17 Carlos Sainz Jr. (Williams) 16
18 Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) 14
19 Yuki Tsunoda (RedBull) 12
20 Franco Colapinto (Alpine) 0
21 Jack Doohan (Alpine) 0

Clasamentul constructorilor din Formula 1

1 McLaren 584 puncte
2 Ferrari 260
3 Mercedes 248
4 RedBull Racing 214
5 Williams 80
6 Aston Martin 62
7 Racing Bulls 60
8 Kick Sauber 51
9 Haas 44
10 Alpine 20

Marile Premii din sezonul 2025 al Formulei 1

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

