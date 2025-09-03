Cum vor arăta monoposturile Ferrari cu ocazia cursei aniversare de la Monza

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Ferrari va fi îmbrăcată de sărbătoare cu ocazia Marelui Premiu de la Monza, din acest weekend. Scuderia vorbește despre un omagiu adus legendei Niki Lauda, la împlinirea a 50 de ani de la cucerirea primului său titlu mondial din Formula 1.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

În sezonul 1975, Niki Lauda a bifat pole positionul la Monza, iar cursa a încheiat-o pe locul trei. Unul suficient pentru a-i aduce austriacului primul său titlu mondial alături de Ferrari.

Principalele modificări anunțate de Ferrari pentru MP „de casă” de la Monza

Nuanța de roșu a fost ajustată pentru a se potrivi cu cea de pe 312 T din 1975, monopost alături de care Niki Lauda a triumfat.

Dungi longitudinale albe pe laterale, în stil clasic.

Capotă motor albă: zona motorului este albă, ca pe mașina lui Lauda din 1975.

Numerele de concurs au fost scrise retro pentru cursa de la Monza: cifre negre pe fundal dreptunghiular alb, în stilul anilor ’70.

Finisaj argintiu pe aripa spate, el evocând aripile din aluminiu din era pre-fibră de carbon.

De asemenea, capacele roților vor fi în stil vintage: vorbim despre un design inspirat de jantele perioadei 1975.

Nu în ultimul rând, italienii vor renunța la roșu în favoarea unui echipament special albastru și alb. Charles Leclerc și Lewis Hamilton au prezentat deja noul set de echipament în albastru și alb într-un videoclip distribuit de Ferrari pe rețelele sociale.

De asemenea, SF-25 va purta o livrea inspirată de celebrul model 321T, unul dintre cele mai de succes din istoria Formulei 1.

Scenariu neașteptat în Formula 1: Max Verstappen, planul surpriză al Ferrari pentru înlocuirea lui Hamilton

THE SF-25 LIVERY FOR MONZA 🇮🇹❤️ FORZA FERRARI. pic.twitter.com/VbJqNt499t — La Gazzetta Ferrari (@GazzettaFerrari) September 3, 2025

🔴 LA LIVRÉE OFFICIELLE DE LA FERRARI SF25 POUR MONZA Elle est incroyable, elle est tellement mieux que la livrée originale (Hp me fait encore verser des larmes de sang mais tranquille) pic.twitter.com/qcDSJGB3v7 — Le Cavalier Rosso (@CavalierRosso) September 3, 2025

Il nuovo look della Ferrari a Monza ispirato al titolo mondiale del 1975 di Lauda: la SF-25 ha cofano e airscope bianco con tricolore come la 312T di Lauda; le tute dei piloti hanno cuciture curve come la tuta di Lauda e al posto dello scudetto c’è il logo rettangolare pic.twitter.com/5lHKIeZKzB — Alberto Sabbatini (@sabbatini) September 3, 2025

🚨 | For the 2025 Monza GP, Ferrari has prepared two rear wing options The SF-25 will use the 2024 specification, already a carryover from the SF-23 and tested with Pirelli. In addition, a more heavily trimmed and technically risky version has been developed, offering an even… pic.twitter.com/pL1e3LhlED — La Gazzetta Ferrari (@GazzettaFerrari) September 3, 2025

Pintura especial do SF-25 para o GP de Monza. Inspirado na Ferrari 312T 😍 pic.twitter.com/jFjbRx78Y8 — Scuderia Ferrari Brasil News (@ScuderiaNewsBR) September 3, 2025

Ferrari will race on home soil at Monza the coming weekend, and will be sporting a special livery on the SF-25. The one-off livery is inspired by the iconic 312 T that Niki Lauda won his 1975 World Championship title in. 📸: Scuderia Ferrari#F1 #Ferrari #ItalianGP pic.twitter.com/ryyGvN3Hv6 — GPblog.com (@GPblog_com) September 3, 2025

Clasamentul piloților din Formula 1 după MP din Olanda

1 Oscar Pistri (McLaren) 309 puncte

2 Lando Norris (McLaren) 275

3 Max Verstappen (RedBull) 205

4 George Russell (Mercedes) 184

5 Charles Leclerc (Ferrari) 151

6 Lewis Hamilton (Ferrari) 109

7 Kimi Antonelli (Mercedes) 64

8 Alexander Albon (Williams) 64

9 Nico Hulkenberg (Kick Sauber) 37

10 Isack Hadjar (Racing Bulls) 37

11 Lance Stroll (Aston Martin) 32

12 Fernando Alonso (Aston Martin) 30

13 Esteban Ocon (Haas) 28

14 Pierre Gasly (Alpine) 20

15 Liam Lawson (Racing Bulls) 20

16 Oliver Bearman (Haas) 16

17 Carlos Sainz Jr. (Williams) 16

18 Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) 14

19 Yuki Tsunoda (RedBull) 12

20 Franco Colapinto (Alpine) 0

21 Jack Doohan (Alpine) 0

Clasamentul constructorilor din Formula 1

1 McLaren 584 puncte

2 Ferrari 260

3 Mercedes 248

4 RedBull Racing 214

5 Williams 80

6 Aston Martin 62

7 Racing Bulls 60

8 Kick Sauber 51

9 Haas 44

10 Alpine 20

Marile Premii din sezonul 2025 al Formulei 1