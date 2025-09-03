Promisiunea McLaren înainte de cursa specială de F1 de la Monza

Cursa din Olanda a adus o mare dezamăgire în paddock-ul celor de la McLaren: Lando Norris a fost obligat să abandoneze după o problemă la șasiu, iar acum Andrea Stella, șeful echipei de la Woking, le transmite fanilor că echipa este pregătită să uite incidentul cu ocazia Grand Prix-ului de la Monza, din acest weekend.

Dacă Piastri și-a trecut în palmares a șaptea victorie a sezonului 2025 din Formula 1, Norris a bifat al doilea abandon al stagiunii.

Înainte de etapa de la Monza, diferența dintre cei doi este de 34 de puncte în favoarea liderului Piastri.

Întrebat despre cursa de la Zandvoort care i-a lăsat un gust amar, Norris s-a rezumat să precizeze următoarele:

„Este păcat că am încheiat cursa așa, dar a fost în afara controlului meu și nu aș fi putut face nimic diferit. Am avut o cursă bună până în acel moment.

Să fi fost atât de aproape de mașina din față pe tot parcursul cursei nu este ușor la Zandvoort, așa că sunt mulțumit de performanța mea. Concentrarea mea se îndreaptă direct spre Monza.”

La rândul său, Andrea Stella, directorul McLaren, le dă asigurări fanilor de pretutindeni că echipa face tot posibilul pentru ca probleme de fiabilitate să nu mai apară la echipa din Woking.

„Avem durerea abandonului lui Lando spre sfârșitul cursei. Lando era în stare să ducă o luptă bună în frunte, un rezultat de 1-2 părând foarte probabil. El poate fi mândru de performanța sa din acest weekend și va reveni mai puternic weekendul viitor.

Fiabilitatea a fost un punct forte la McLaren pentru o lungă perioadă de timp. Am avut ceea ce pare a fi o problemă tehnică de fiabilitate, ceea ce este întotdeauna dezamăgitor.

Întreaga echipă va procesa acest lucru, va încerca să preia învățămintele, revizuind problema, reparând-o și asigurându-se că acesta nu mai este un factor pentru viitor.

Am identificat o problemă pe partea de șasiu, iar acesta este prima problemă tehnică pentru echipă după o lungă perioadă de fiabilitate ireproșabilă”, precizat italianul Stella, citat de f1technical.net.

Înainte de Grand Prix-ul „de casă” al celor de la Ferrari, de pe circuitul de la Monza, Oscar Piastri conduce ierarhia piloților, el având un avantaj de 34 de puncte față de Lando Norris, coechipierul său de la McLaren.

Clasamentul piloților din Formula 1 după MP din Olanda

1 Oscar Pistri (McLaren) 309 puncte

2 Lando Norris (McLaren) 275

3 Max Verstappen (RedBull) 205

4 George Russell (Mercedes) 184

5 Charles Leclerc (Ferrari) 151

6 Lewis Hamilton (Ferrari) 109

7 Kimi Antonelli (Mercedes) 64

8 Alexander Albon (Williams) 64

9 Nico Hulkenberg (Kick Sauber) 37

10 Isack Hadjar (Racing Bulls) 37

11 Lance Stroll (Aston Martin) 32

12 Fernando Alonso (Aston Martin) 30

13 Esteban Ocon (Haas) 28

14 Pierre Gasly (Alpine) 20

15 Liam Lawson (Racing Bulls) 20

16 Oliver Bearman (Haas) 16

17 Carlos Sainz Jr. (Williams) 16

18 Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) 14

19 Yuki Tsunoda (RedBull) 12

20 Franco Colapinto (Alpine) 0

21 Jack Doohan (Alpine) 0

Clasamentul constructorilor din Formula 1

1 McLaren 584 puncte

2 Ferrari 260

3 Mercedes 248

4 RedBull Racing 214

5 Williams 80

6 Aston Martin 62

7 Racing Bulls 60

8 Kick Sauber 51

9 Haas 44

10 Alpine 20

Marile Premii din sezonul 2025 al Formulei 1