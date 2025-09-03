McLaren îl înlocuiește pe Oscar Piastri în primul antrenament de la Monza cu un pilot irlandez în vârstă de 19 ani

McLaren a anunțat numele pilotului care-l va înlocui pe Oscar Piastri în prima sesiune de antrenamente libere contând pentru Marele Premiu de Formula 1 al Italiei, de pe circuitul de la Monza. Astfel, Alex Dunne își va face apariția în monopostul liderului mondial.

McLaren continuă programul obligatoriu al tinerilor piloți din F1 la Monza și a anunțat că irlandezul Alex Dunne îl va înlocui pe Oscar Piastri în primul antrenament liber de pe circuitul de la Monza.

În vârstă de 19 ani, irlandezul va urca din nou la volanul monopostului MCL39.

Dunne este un adevărat star în Formula 2, iar acum își va vedea visul cu ochii: va pilota cel mai rapid monopost al prezentului din F1.

Alex se află implicat în lupta pentru titlul din F2 și va apărea la Monza în FP1 (prima sesiune de antrenamente libere).

Dunne a debutat deja în Formula 1 în Austria, atunci când l-a înlocuit pe Lando Norris. Irlandezul a bifat astfel, la acel moment, una dintre cele patru sesiuni obligatorii pentru tinerii piloți din sezonul 2025 al F1.

Până la acest moment, Oscar Piastri nu a fost înlocuit în vreo sesiune de antrenamente din acest sezon (FP1), iar acest lucru se va întâmpla la Monza.

De asemenea, McLaren a confirmat anterior și prezența lui Pato O’Ward la FP1 în Marele Premiu al Ciudad de Mexico, ceea ce duce la trei tineri piloți implicați până acum.

Echipa mai are de completat o singură sesiune FP1 pentru a îndeplini regulamentul FIA.

Alex Dunne 🤝 FP1 in Monza Looking forward to seeing you take to the wheel of the MCL39 again! 🤩#McLaren pic.twitter.com/F81DnZQUWs — McLaren (@McLarenF1) September 2, 2025

Înainte de Grand Prix-ul „de casă” al celor de la Ferrari, de pe circuitul de la Monza, Oscar Piastri conduce ierarhia piloților, el având un avantaj de 34 de puncte față de Lando Norris, coechipierul său de la McLaren.

Clasamentul piloților din Formula 1 după MP din Olanda

1 Oscar Pistri (McLaren) 309 puncte

2 Lando Norris (McLaren) 275

3 Max Verstappen (RedBull) 205

4 George Russell (Mercedes) 184

5 Charles Leclerc (Ferrari) 151

6 Lewis Hamilton (Ferrari) 109

7 Kimi Antonelli (Mercedes) 64

8 Alexander Albon (Williams) 64

9 Nico Hulkenberg (Kick Sauber) 37

10 Isack Hadjar (Racing Bulls) 37

11 Lance Stroll (Aston Martin) 32

12 Fernando Alonso (Aston Martin) 30

13 Esteban Ocon (Haas) 28

14 Pierre Gasly (Alpine) 20

15 Liam Lawson (Racing Bulls) 20

16 Oliver Bearman (Haas) 16

17 Carlos Sainz Jr. (Williams) 16

18 Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) 14

19 Yuki Tsunoda (RedBull) 12

20 Franco Colapinto (Alpine) 0

21 Jack Doohan (Alpine) 0

Clasamentul constructorilor din Formula 1

1 McLaren 584 puncte

2 Ferrari 260

3 Mercedes 248

4 RedBull Racing 214

5 Williams 80

6 Aston Martin 62

7 Racing Bulls 60

8 Kick Sauber 51

9 Haas 44

10 Alpine 20

Marile Premii din sezonul 2025 al Formulei 1