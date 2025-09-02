VIDEO Ferrari renunță la roșu cu ocazia cursei F1 de casă de la Monza

Ferrari va renunța la tradiționalul echipament roșu cu ocazia Marelui Premiu al Italiei de la Monza, din acest weekend. Scuderia vorbește despre un omagiu adus legendei Niki Lauda, la împlinirea a 50 de ani de la cucerirea primului său titlu mondial din Formula 1, transmite motorsport.com.

Ferrari, echipament albastru și alb la Monza: Omagiu adus lui Niki Lauda

Italienii vor renunța la roșu în favoarea unui echipament special albastru și alb.

Charles Leclerc și Lewis Hamilton au prezentat deja noul set de echipament în albastru și alb într-un videoclip distribuit de Ferrari pe rețelele sociale.

De asemenea, SF-25 va purta o livrea inspirată de celebrul model 321T, unul dintre cele mai de succes din istoria Formulei 1.

În sezonul 1975, Niki Lauda a bifat pole positionul la Monza, iar cursa a încheiat-o pe locul trei. Unul suficient pentru a-i aduce austriacului primul său titlu mondial.

În total, legendarul pilot s-a încoronat în trei rânduri campion mondial în Marele Circ, în sezoanele 1975, 1977 și 1984.

Lauda a murit pe 20 mai 2019, la vârsta de 70 de ani, la Zurich, în Elveția.

Clasamentul piloților din Formula 1 după MP din Olanda

1 Oscar Pistri (McLaren) 309 puncte

2 Lando Norris (McLaren) 275

3 Max Verstappen (RedBull) 205

4 George Russell (Mercedes) 184

5 Charles Leclerc (Ferrari) 151

6 Lewis Hamilton (Ferrari) 109

7 Kimi Antonelli (Mercedes) 64

8 Alexander Albon (Williams) 64

9 Nico Hulkenberg (Kick Sauber) 37

10 Isack Hadjar (Racing Bulls) 37

11 Lance Stroll (Aston Martin) 32

12 Fernando Alonso (Aston Martin) 30

13 Esteban Ocon (Haas) 28

14 Pierre Gasly (Alpine) 20

15 Liam Lawson (Racing Bulls) 20

16 Oliver Bearman (Haas) 16

17 Carlos Sainz Jr. (Williams) 16

18 Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) 14

19 Yuki Tsunoda (RedBull) 12

20 Franco Colapinto (Alpine) 0

21 Jack Doohan (Alpine) 0

Clasamentul constructorilor din Formula 1

1 McLaren 584 puncte

2 Ferrari 260

3 Mercedes 248

4 RedBull Racing 214

5 Williams 80

6 Aston Martin 62

7 Racing Bulls 60

8 Kick Sauber 51

9 Haas 44

10 Alpine 20

