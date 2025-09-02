Presa italiană îl face praf pe Hamilton: „Dezastruos”

Lewis Hamilton a părăsit Olanda fără să aducă vreun punct Scuderiei Ferrari de pe circuitul de la Zandvoort, iar presa italiană dă semne că nu mai are răbdare cu prestațiile mediocre ale multiplului campion mondial din Formula 1.

La unison, marile publicații din Italia l-au numit pe Lewis „cel mai slab pilot al zilei” la Marele Premiu al Olandei.

Fără puncte a plecat de la Zandvoort și Charles Leclerc, dar monegascul a fost lăudat pentru spiritul de luptă de care a dat dovadă.

„Hamilton este dezastruos” – Gazzetta dello Sport

Gazzetta dello Sport nu l-a iertat pe Hamilton și a scos în evidență contrastul dintre evoluțiile lui Lewis și cele ale lui Max Verstappen.

„Ferrari este spulberată. Kimi Antonelli îl împinge pe Charles Leclerc în afara pistei, Lewis Hamilton este dezastruos. În plus, Leclerc s-a luptat din nou cu ghinionul, în timp ce Hamilton a făcut o greșeală mare, neobișnuită”, transmite Gazzetta dello Sport.

„Dacă McLaren are mai multe de oferit decât celelalte mașini, Max Verstappen are mai multe de oferit decât alți piloți. După 4 curse, el a urcat din nou pe podium, în fața propriului public, și a oferit spectacol la Zandvoort. El este întotdeauna capabil să facă diferența.”

„Manevra de depășire a lui Leclerc (n.r. pe George Russell) a semănat cu depășirea lui Valentino Rossi asupra lui Marc Marquez la Assen 2015”, a mai transmis Gazzetta dello Sport.

„Greșeala lui Hamilton a fost de neiertat” – Corriere della Sera

Jurnaliștii de la Corriere della Sera nu au lăsat loc de interpretări: greșeala lui Lewis de la Zandvoort este de neiertat.

„În ciuda faptului că Hamilton nu a mers foarte rău în weekend la Zandvoort, el nu poate fi decisiv în momentele cruciale.

El este înfometat (n.r. de rezultate), dar cu o penalizare de 5 locuri deja în buzunar pentru Monza, visul pare deja să se fi terminat. Greșeala lui Hamilton a fost, de asemenea, de neiertat”, transmite sursa citată.

Corriere dello Sport a fost și mai dură cu multiplul campion mondial din Marele Circ.

„Antonelli îl împinge pe Leclerc în afara pistei. (…) În cele din urmă, Leclerc nu a fost atât de norocos, dar pe Leclerc ne putem baza orbește, așa că trebuie să ne pregătim pentru Monza.

Omul zilei, însă, a fost Hadjar. Ce performanță din partea tânărului pilot!

Hamilton a fost cel mai slab al zilei; nu a putut ține pasul cu ritmul lui Leclerc” – Corriere dello Sport.

Accidentul suferit de Lewis Hamilton la Zandvoort

Lewis Hamilton has crashed out of the Dutch Grand Prix at Zandvoort. The incident occurred as light rain began to fall, with Hamilton losing control on the exit of Turn Three and hitting the barrier. Safety Car was deployed. #F1 #DutchGP pic.twitter.com/uG3yC4qPCd — BPI News (@BPINewsOrg) August 31, 2025

Tonul presei italiene a fost unul unanim: Lewis Hamilton traversează o perioadă foarte slabă, iar erorile sale nu mai pot fi trecute cu vederea.

A fost adus cu surle și trâmbițe pentru a câștiga al optulea titlu mondial cu Ferrari, dar evoluțiile sale sunt ale unui pilot de jumătatea ierarhiei generale.

Pe lângă faptul că a plecat din Olanda fără vreun punct acumulat, Hamilton a primit și o penalizare de cinci locuri pe grila de start pentru etapa de la Monza, de la finalul acestei săptămâni.

Clasamentul piloților din Formula 1 după MP din Olanda

1 Oscar Pistri (McLaren) 309 puncte

2 Lando Norris (McLaren) 275

3 Max Verstappen (RedBull) 205

4 George Russell (Mercedes) 184

5 Charles Leclerc (Ferrari) 151

6 Lewis Hamilton (Ferrari) 109

7 Kimi Antonelli (Mercedes) 64

8 Alexander Albon (Williams) 64

9 Nico Hulkenberg (Kick Sauber) 37

10 Isack Hadjar (Racing Bulls) 37

11 Lance Stroll (Aston Martin) 32

12 Fernando Alonso (Aston Martin) 30

13 Esteban Ocon (Haas) 28

14 Pierre Gasly (Alpine) 20

15 Liam Lawson (Racing Bulls) 20

16 Oliver Bearman (Haas) 16

17 Carlos Sainz Jr. (Williams) 16

18 Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) 14

19 Yuki Tsunoda (RedBull) 12

20 Franco Colapinto (Alpine) 0

21 Jack Doohan (Alpine) 0

Clasamentul constructorilor din Formula 1

1 McLaren 584 puncte

2 Ferrari 260

3 Mercedes 248

4 RedBull Racing 214

5 Williams 80

6 Aston Martin 62

7 Racing Bulls 60

8 Kick Sauber 51

9 Haas 44

10 Alpine 20

Marile Premii din sezonul 2025 al Formulei 1