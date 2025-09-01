VIDEO Moment viral: Prea multă bucurie strică – Isack Hadjar a distrus trofeul primit după podiumul istoric din Olanda

Isack Hadjar a reușit pe circuitul de la Zandvoort cel mai bun rezultat al carierei din Formula 1, pilotul celor de la Racing Bulls ocupând locul trei după Marele Premiu al Olandei. Bucuria a fost umbrită puțin de faptul că francezul a rupt trofeul primit din partea organizatorilor.

În timpul festivităților alături de echipă, Hadjar și-a scăpat trofeul și l-a spart, transformând podiumul de vis într-o amintire virală pe rețelele de socializare.

Isack a devenit al cincilea cel mai tânăr pilot din istorie care reușește un podium în F1.

Plecat de pe locul patru în cursă, Hadjar a rezistat atacurilor lui Charles Leclerc și George Russell, iar pe final de cursă a avut și puțin noroc cu abandonul lui Lando Norris pentru a încheia pe locul trei cursa de la Zandvoort.

Grație rezultatului din Olanda, Hajdar a urcat pe locul zece în ierarhia generală a piloților, cu 37 de puncte acumulate.

Clasamentul piloților din Formula 1 după MP din Olanda

1 Oscar Pistri (McLaren) 309 puncte

2 Lando Norris (McLaren) 275

3 Max Verstappen (RedBull) 205

4 George Russell (Mercedes) 184

5 Charles Leclerc (Ferrari) 151

6 Lewis Hamilton (Ferrari) 109

7 Kimi Antonelli (Mercedes) 64

8 Alexander Albon (Williams) 64

9 Nico Hulkenberg (Kick Sauber) 37

10 Isack Hadjar (Racing Bulls) 37

11 Lance Stroll (Aston Martin) 32

12 Fernando Alonso (Aston Martin) 30

13 Esteban Ocon (Haas) 28

14 Pierre Gasly (Alpine) 20

15 Liam Lawson (Racing Bulls) 20

16 Oliver Bearman (Haas) 16

17 Carlos Sainz Jr. (Williams) 16

18 Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) 14

19 Yuki Tsunoda (RedBull) 12

20 Franco Colapinto (Alpine) 0

21 Jack Doohan (Alpine) 0

Clasamentul constructorilor din Formula 1

1 McLaren 584 puncte

2 Ferrari 260

3 Mercedes 248

4 RedBull Racing 214

5 Williams 80

6 Aston Martin 62

7 Racing Bulls 60

8 Kick Sauber 51

9 Haas 44

10 Alpine 20

