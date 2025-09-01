Dezastrul continuă pentru Hamilton – A fost penalizat după weekendul F1 de coșmar din Olanda

Weekendul de cursă din Olanda a fost unul dezastruos pentru Lewis Hamilton, britanicul abandonând după ce a lovit un zid de protecție după o eroare de pilotaj. Mai mult decât atât, pilotul celor de la Ferrari a primit și o penalizare de cinci locuri pe grila de start pentru Marele Premiu de Formula 1 de la Monza, de pe circuitul „de casă” al Scuderiei.

Aflat la primul său sezon de la transferul la Ferrari, Lewis Hamilton nu se descurcă deloc bine. Așteptările au fost mari din partea fanilor, iar britanicul nu dă semne că s-ar înțelege cu monopostul SF-25 al Scuderiei.

În turul 23 al Marelui Premiu al Olandei, Lewis a abandonat după o ieșire spectaculoasă în decor.

Accidentul în urma căruia Hamilton a abandonat pe circuitul de la Zandvoort

Doar câteva ore mai târziu, Hamilton a fost anunțat că a primit și o penalizare de cinci locuri pe grila de start a cursei de la Monza, de la finalul acestei săptămâni.

O nouă lovitură pentru un Lewis care este parcă la capătul puterilor în monopostul Ferrari.

Concret, Hamilton a fost penalizat pentru că a accelerat sub steagurile galbene în tururile de recunoaștere de dinaintea startului cursei de la Zandvoort.

Deși regulamentul prevedea o penalizare standard de 10 locuri, comisarii au ținut cont de faptul că septuplul campion mondial a încercat să reducă viteza și i-au aplicat o pedeapsă mai mică.

Weekendul celor de la Ferrari a fost cu totul de coșmar după ce Charles Leclerc, coechipierul lui Hamilton, a fost nevoit să abandoneze după o eroare mare de pilotaj a lui Kimi Antonelli (Mercedes).

Tânărul pilot italian a intrat în monopostul lui Leclerc, iar monegascul a pierdut puncte importante la Zandvoort.

„Îl sprijinim sută la sută pe Lewis. Echipa e în spatele lui, chiar dacă trecem printr-un moment dificil”, a spus Fred Vasseur, șeful Ferrari.

Clasamentul piloților din Formula 1 după MP din Olanda

1 Oscar Pistri (McLaren) 309 puncte

2 Lando Norris (McLaren) 275

3 Max Verstappen (RedBull) 205

4 George Russell (Mercedes) 184

5 Charles Leclerc (Ferrari) 151

6 Lewis Hamilton (Ferrari) 109

7 Kimi Antonelli (Mercedes) 64

8 Alexander Albon (Williams) 64

9 Nico Hulkenberg (Kick Sauber) 37

10 Isack Hadjar (Racing Bulls) 37

11 Lance Stroll (Aston Martin) 32

12 Fernando Alonso (Aston Martin) 30

13 Esteban Ocon (Haas) 28

14 Pierre Gasly (Alpine) 20

15 Liam Lawson (Racing Bulls) 20

16 Oliver Bearman (Haas) 16

17 Carlos Sainz Jr. (Williams) 16

18 Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) 14

19 Yuki Tsunoda (RedBull) 12

20 Franco Colapinto (Alpine) 0

21 Jack Doohan (Alpine) 0

Clasamentul constructorilor din Formula 1

1 McLaren 584 puncte

2 Ferrari 260

3 Mercedes 248

4 RedBull Racing 214

5 Williams 80

6 Aston Martin 62

7 Racing Bulls 60

8 Kick Sauber 51

9 Haas 44

10 Alpine 20

