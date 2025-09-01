Lewis Hamilton surprinde după accidentul rar de la Zandvoort: „Am simțit că fac progrese”

Sezonul de debut al lui Lewis Hamilton la Ferrari este unul dintre cele mai slabe din cariera multiplului campion mondial din Formula 1. O eroare de pilotaj l-a scos pe britanic din cursa pentru puncte la Marele Premiu al Olandei, dar cu toate acestea Lewis transmite un mesaj clar: „am simțit că fac progrese.”

În turul 23 al Marelui Premiu al Olandei, Hamilton a comis o eroare importantă de pilotaj, a lovit peretele și a fost nevoit să abandoneze.

Lewis Hamilton has crashed out of the Dutch Grand Prix at Zandvoort. The incident occurred as light rain began to fall, with Hamilton losing control on the exit of Turn Three and hitting the barrier. Safety Car was deployed. #F1 #DutchGP pic.twitter.com/uG3yC4qPCd — BPI News (@BPINewsOrg) August 31, 2025



Cu toate că Grand Prix-ul de la Zandvoort a fost unul de coșmar, Lewis transmite că nu este afectat psihic și că se concentrează pe revenire.

„Sunt bine. Mă simt bine mental. Am simțit o mulțime de lucruri pozitive. Am simțit că fac progrese”, a declarat Hamilton după cursă, conform RacingNews365.

În vârstă de 40 de ani, Hamilton continuă discursul și spune că a fost un accident de cursă peste care va trece foarte ușor.

„Am concurat atât de mult timp (n.r. de-a lungul carierei în F1). Am avut Dumnezeu știe câte curse în viața mea, probabil că poți număra pe degetele de la o mână acest tip de incident”, a explicat Hamilton, subliniind raritatea accidentului.

„Este evident că există o presiune uriașă asupra noastră ca echipă, și apoi mai mult pentru mine acum, pentru că nu am avut un sezon bun. La Monza, vom încerca doar să absorbim toată energia fanilor”, a completat Hamilton.

Pe lângă faptul că a plecat din Olanda fără vreun punct acumulat, Hamilton a primit și o penalizare de cinci locuri pe grila de start pentru etapa de la Monza, de la finalul acestei săptămâni.

Concret, Hamilton a fost penalizat pentru că a accelerat sub steagurile galbene în tururile de recunoaștere de dinaintea startului cursei de la Zandvoort.

Deși regulamentul prevedea o penalizare standard de 10 locuri, comisarii au ținut cont de faptul că septuplul campion mondial a încercat să reducă viteza și i-au aplicat o pedeapsă mai mică.

Weekendul celor de la Ferrari a fost cu totul de coșmar după ce Charles Leclerc, coechipierul lui Hamilton, a fost nevoit să abandoneze după o eroare mare de pilotaj a lui Kimi Antonelli (Mercedes).

Clasamentul piloților din Formula 1 după MP din Olanda

1 Oscar Pistri (McLaren) 309 puncte

2 Lando Norris (McLaren) 275

3 Max Verstappen (RedBull) 205

4 George Russell (Mercedes) 184

5 Charles Leclerc (Ferrari) 151

6 Lewis Hamilton (Ferrari) 109

7 Kimi Antonelli (Mercedes) 64

8 Alexander Albon (Williams) 64

9 Nico Hulkenberg (Kick Sauber) 37

10 Isack Hadjar (Racing Bulls) 37

11 Lance Stroll (Aston Martin) 32

12 Fernando Alonso (Aston Martin) 30

13 Esteban Ocon (Haas) 28

14 Pierre Gasly (Alpine) 20

15 Liam Lawson (Racing Bulls) 20

16 Oliver Bearman (Haas) 16

17 Carlos Sainz Jr. (Williams) 16

18 Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) 14

19 Yuki Tsunoda (RedBull) 12

20 Franco Colapinto (Alpine) 0

21 Jack Doohan (Alpine) 0

Clasamentul constructorilor din Formula 1

1 McLaren 584 puncte

2 Ferrari 260

3 Mercedes 248

4 RedBull Racing 214

5 Williams 80

6 Aston Martin 62

7 Racing Bulls 60

8 Kick Sauber 51

9 Haas 44

10 Alpine 20

