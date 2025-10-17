Parlamentul Portugaliei adoptă o lege propusă de extrema dreaptă împotriva vălurilor care acoperă faţa

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Parlamentul Portugaliei a adoptat vineri o lege de interzicere în aproape toate locurile publice a vălurilor care acoperă faţa „din motive de gen sau religioase”, informează Reuters, transmite Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Textul propus de partidul de extremă dreapta Chega vizează efectiv vălurile de tip niqab şi burqa purtate de unele femei musulmane.

Pedepsele pentru portul în public al articolelor vestimentare interzise constau în amenzi între 200 şi 4000 de euro, iar pentru obligarea altcuiva să poarte văluri de genurile asociate în general cu islamul – închisoare până la trei ani.

Se permite în continuare purtarea vălurilor în avioane, sedii diplomatice şi lăcaşuri religioase.

Pentru a intra în vigoare, legea trebuie promulgată de preşedintele Marcelo Rebelo de Sousa, care îşi poate exercita dreptul de veto sau poate înainta textul Curţii Constituţionale, pentru verificare.

În şedinţa de vineri a legislativului de la Lisabona, mai multe deputate de stânga l-au înfruntat pe liderul Chega, Andre Ventura. Partidele de stânga s-au opus legii, dar majoritatea a fost asigurată cu sprijinul coaliţiei de centru-dreapta.

Ventura a susţinut că „astăzi le protejăm pe membrele parlamentului, pe fiicele voastre, pe fiicele noastre, să nu fie obligate să folosească într-o zi burqa în această ţară”.

Deputata Andreia Neto din partidul Social Democrat de guvernământ a afirmat înaintea votului: „Aceasta este o dezbatere despre egalitatea între bărbaţi şi femei. Nicio femeie nu trebuie obligată să îşi acopere faţa cu un văl”.

În Europa, proporţia femeilor musulmane care îşi acoperă faţa este minoritară, iar în Portugalia vălurile sunt rareori întâlnite.

Chestiunea acoperirii în întregime a feţei a ajuns însă să polarizeze societăţile din mare parte a Europei; unii susţin că vălurile simbolizează discriminarea de gen sau pot constitui ameninţări la adresa securităţii şi că ar trebui interzise prin lege.

Până acum, se aplică interdicţii totale sau parţiale privind vălurile islamice doar în unele ţări, cum ar fi Franţa, Austria, Belgia sau Olanda.