Doi ucraineni şi un român, în faţa justiţiei britanice în legătură cu incendierea unor proprietăţi ale premierului Starmer

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Doi ucraineni şi un român au compărut vineri în faţa justiţiei britanice sub acuzaţia de implicare în incendierea, în mai, a unor proprietăţi având legătură cu premierul Keir Starmer, relatează AFP şi Reuters, citate de Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Unul dintre incendii a vizat fosta reşedinţă a liderului laburist din Kentish Town, în nordul Londrei, în noaptea de 11 spre 12 mai. Incendiul a provocat pagube la intrarea în imobil, unde Keir Starmer a locuit înainte de a se muta pe Downing Street nr. 10, în iulie 2024. Cei trei bărbaţi sunt de asemenea suspectaţi de implicare în incendierea unui vehicul pe 8 mai, pe strada fostului domiciliu al prim-ministrului, şi a altuia pe 11 mai, în faţa unei proprietăţi din cartierul Islington, tot în nordul capitalei.

Roman Lavrinovici, în vârstă de 21 de ani, şi Petro Pocinok, în vârstă de 35 de ani, ambii ucraineni, au pledat „nevinovaţi”. Instanţa nu l-a întrebat însă în actuala etapă şi pe Stanislav Carpiuc, în vârstă de 27 de ani, cetăţean român născut în Ucraina, dacă pledează sau nu vinovat.

Acest caz nu este tratat ca un caz de terorism, a indicat parchetul. Judecătoarea Bobbie Cheema-Grubb a apreciat că este „clar” că incendiile, care au avut loc în circumstanţe „opace”, au fost „coordonate”, iar cei trei au rămas în detenţie. Audierea pe fond este programată pentru 27 aprilie 2026.