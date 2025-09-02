Sfatul rivalului Verstappen pentru ghinionistul Norris: Ce spune Max despre lupta la titlu din F1

Lando Norris a avut parte de o cursă de coșmar în Olanda, pilotul britanic fiind nevoit să abandoneze cu doar opt tururi înainte de finalul Marelui Premiu. După cursa de la Zandvoort, Lando a primit sprijin tocmai din partea lui Max Verstappen, unul din marii săi rivali.

Nouă puncte erau între Oscar Piastri (liderul ierarhiei generale) și Lando Norris înainte de Grand Prix-ul din Olanda.

Cum Piastri a câștigat cursa, iar Norris a abandonat în momentul în care era al doilea, diferența dintre cei doi s-a mărit la 34 de puncte, cu nouă etape înainte de finalul sezonului din Formula 1.

Max Verstappen, unul dintre marii rivali, a încercat să-i ridice moralul lui Lando, iar în sprijinul afirmațiilor sale a adus aminte de lupta dramatică pe care a dus-o cu Lewis Hamilton în 2021.

Asemenea momente fac parte din viața unui pilot, iar Lando trebuie să le ia ca atare, spune Verstappen.

„Este în afara controlului tău. Deci, trebuie doar să continui să muncești din greu, să încerci să câștigi.

Este, probabil, un pic mai complicat decât atunci când sunt două echipe diferite, dar totuși mai sunt o mulțime de curse și poți vedea că lucrurile pot oscila”, a transmis Verstappen pentru RacingNews365.

Abandonurile și defecțiunile mecanice sunt parte din viața pilotului de Formula 1, iar important este ca Norris să rămână în continuare concentrat, subliniază Verstappen.

„Nu știi dacă ai o defecțiune mecanică sau nu; este în afara controlului tău. Deci, da, nu este ideal, dar sunt suficiente curse pentru a schimba sau nu situația, iar timpul ne va spune” – Max Verstappen.

Momentul în care Lando Norris este nevoit să abandoneze

Cu toate că a încheiat al doilea Marele Premiu al Olandei, Verstappen a recunoscut că ritmul lui Norris a fost superior pe durata cursei și că nu putea face față monopostului superior al celor de la McLaren.

„Ai putut vedea, este o ligă diferită (n.r. McLaren față de rivalele din F1). Nu are rost să încerci să-ți strici propria cursă apărându-te foarte tare sau pierzând două, trei tururi apărându-te pentru viața ta. Din păcate, asta nu are niciun rost”, a încheiat Verstappen.

Clasamentul piloților din Formula 1 după MP din Olanda

1 Oscar Pistri (McLaren) 309 puncte

2 Lando Norris (McLaren) 275

3 Max Verstappen (RedBull) 205

4 George Russell (Mercedes) 184

5 Charles Leclerc (Ferrari) 151

6 Lewis Hamilton (Ferrari) 109

7 Kimi Antonelli (Mercedes) 64

8 Alexander Albon (Williams) 64

9 Nico Hulkenberg (Kick Sauber) 37

10 Isack Hadjar (Racing Bulls) 37

11 Lance Stroll (Aston Martin) 32

12 Fernando Alonso (Aston Martin) 30

13 Esteban Ocon (Haas) 28

14 Pierre Gasly (Alpine) 20

15 Liam Lawson (Racing Bulls) 20

16 Oliver Bearman (Haas) 16

17 Carlos Sainz Jr. (Williams) 16

18 Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) 14

19 Yuki Tsunoda (RedBull) 12

20 Franco Colapinto (Alpine) 0

21 Jack Doohan (Alpine) 0

Clasamentul constructorilor din Formula 1

1 McLaren 584 puncte

2 Ferrari 260

3 Mercedes 248

4 RedBull Racing 214

5 Williams 80

6 Aston Martin 62

7 Racing Bulls 60

8 Kick Sauber 51

9 Haas 44

10 Alpine 20

Marile Premii din sezonul 2025 al Formulei 1