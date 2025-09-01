McLaren face lumină în cazul abandonului surprinzător al lui Norris de la Zandvoort

Lando Norris a suferit o lovitură importantă în lupta pentru titlul mondial din Formula 1, pilotul britanic fiind nevoit să abandoneze cu doar opt tururi înainte de finalul Grand Prix-ului din Olanda. În acel moment, Norris se afla pe locul al doilea. La câteva zeci de ore, McLaren vine cu o primă ipoteză despre incidentul de pe circuitul de la Zandvoort.

Cu opt tururi înainte de finalul cursei din Olanda, Lando a raportat echipei că simte miros de fum, iar câteva secunde mai târziu monopostul s-a oprit.

Abandonul neașteptat „l-a aruncat” pe Norris la 34 de puncte în urma coechipierului Oscar Piastri, cel care avea să se impună în cursa de la Zandvoort.

Până la finalul sezonului 2025 mai sunt nouă curse de disputat.

Momentul în care Lando Norris este nevoit să abandoneze

McLaren clarifică situația abandonului: Nu este vina pilotului

Oficialii celor de la McLaren au refuzat să dea vreo explicație imediat după încheierea Marelui Premiu al Olandei.

La câteva zeci de ore, Andrea Stella (directorul McLaren) a venit cu o primă explicație: defecțiunea ar fi venit de la șasiu, nu de la unitatea de putere produsă de Mercedes.

„Am identificat o problemă la nivelul șasiului și vom face o analiză completă înainte de a porni din nou în cursă la Monza.

Aceasta este prima problemă tehnică pentru echipă după o lungă perioadă de fiabilitate ireproșabilă”, a explicat directorul Andrea Stella.

„Avem unele indicații inițiale bazate pe date. Dar nu avem dovada completă a ceea ce s-a întâmplat pe mașina lui Lando. M-aș abține să fac speculații dacă este o problemă de șasiu sau de motor. Important este că suntem o singură echipă”, a completat oficialul McLaren.

The Race subliniază faptul că dacă monopostul nu s-a oprit din cauza motorului, atunci există posibilitatea ca acesta să nu fi suferit daune, evitând astfel o posibilă penalizare pentru schimbarea de componente.

În lumea Marelui Circ, problema lui Norris a fost imediat comparată cu explozia motorului de pe mașina lui Lewis Hamilton, din Malaezia, din sezonul 2016.

La acel moment, Hamilton a pierdut contactul cu coechipierul Nico Rosberg, iar germanul avea să câștige titlul mondial la piloți alături de Mercedes.

Toto Wolff, șeful Mercedes, și-a adus aminte de acest incident după abandonul lui Lando Norris din Olanda.

„Foarte dificil (n.r. un asemenea moment). Pentru că dezamăgești un pilot. Lewis conducea cursa, avea un avans mare și apoi ne explodează motorul.

A fost greu pentru el și pentru relația noastră. Nu am vorbit câteva săptămâni până când i-am explicat că nu vreau să divorțăm, ci doar să discutăm”, a transmis Wolff.

Clasamentul piloților din Formula 1 după MP din Olanda

1 Oscar Pistri (McLaren) 309 puncte

2 Lando Norris (McLaren) 275

3 Max Verstappen (RedBull) 205

4 George Russell (Mercedes) 184

5 Charles Leclerc (Ferrari) 151

6 Lewis Hamilton (Ferrari) 109

7 Kimi Antonelli (Mercedes) 64

8 Alexander Albon (Williams) 64

9 Nico Hulkenberg (Kick Sauber) 37

10 Isack Hadjar (Racing Bulls) 37

11 Lance Stroll (Aston Martin) 32

12 Fernando Alonso (Aston Martin) 30

13 Esteban Ocon (Haas) 28

14 Pierre Gasly (Alpine) 20

15 Liam Lawson (Racing Bulls) 20

16 Oliver Bearman (Haas) 16

17 Carlos Sainz Jr. (Williams) 16

18 Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) 14

19 Yuki Tsunoda (RedBull) 12

20 Franco Colapinto (Alpine) 0

21 Jack Doohan (Alpine) 0

Clasamentul constructorilor din Formula 1

1 McLaren 584 puncte

2 Ferrari 260

3 Mercedes 248

4 RedBull Racing 214

5 Williams 80

6 Aston Martin 62

7 Racing Bulls 60

8 Kick Sauber 51

9 Haas 44

10 Alpine 20

Marile Premii din sezonul 2025 al Formulei 1