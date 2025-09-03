Scenariu neașteptat în Formula 1: Max Verstappen, planul surpriză al Ferrari pentru înlocuirea lui Hamilton

Max Verstappen a fost la un pas de o plecare de la RedBull la finalul acestui an, dar a ales în cele din urmă să rămână la echipă și pentru sezonul 2026 al Formulei 1. Viitorul campionului mondial en-titre nu este însă deloc unul singur pe termen lung, iar marea surpriză vine din partea Scuderiei Ferrari: îl vrea pentru 2027 în locul lui Lewis Hamilton.

f1oversteer.com vorbește despre faptul că Ferrari se gândește tot mai serios la o variantă solidă pentru înlocuirea lui Hamilton, pilot care are parte de un sezon modest în monopostul roșu al Scuderiei.

Varianta Verstappen este una cât se poate de „atractivă” pentru Ferrari în condițiile în care o despărțire de Lewis la finalul sezonului 2026 pare una tot mai probabilă.

Toto Wolff l-a dorit cu insistență pe Verstappen în vara acestui an la Mercedes, dar până la urmă planul a eșuat: „Rămân la RedBull”, a transmis Max.

Clauza de eliberare din contractul olandezului nu a putut fi activată, iar Max rămâne „legat” de RedBull și în 2026.

Ferrari, varianta surprinzătoare pentru Verstappen

Sosit la Ferrari la începutul acestui an, Lewis are parte de cel mai slab sezon din carieră: nu a adunat vreun punct în ultimele două Grand Prix-uri.

Presa italiană a lansat după Marele Premiu al Olandei o remarcă dură: „Ferrari trebuie să schimbe pilotul.”

Contractul lui Hamilton cu Ferrari este valabil până la finalul lui 2026, iar în funcție de rezultate ar putea fi sau nu prelungit cu încă un an.

O retragere a lui Lewis (40 de ani) la finalul anului viitor (deloc improbabilă) ar face ca Ferrari să caute un pilot înlocuitor, iar sursa citată vorbește despre faptul că Scuderia ia serios în calcul varianta Verstappen.

Valoarea olandezului nu poate fi pusă la îndoială, iar „marea bătălie” ar urma să fie dusă cu Mercedes, echipă care de asemenea îl vrea pe Max.

Viitorul lui Verstappen depinde foarte mult de sezonul 2026: RedBull va veni la start cu propriul motor, unul construit alături de Ford.

Dacă pachetul echipei din Milton Keynes nu va fi suficient de bun, atunci Verstappen nu va mai găsi necesar să rămână și în 2027 alături de RedBull.

Totul depinde de stagiunea viitoare, iar pentru Max opțiunile sunt variate: rămâne la RedBull (în funcție de performanțele monopostului) sau alege una dintre variantele Ferrari sau Mercedes.

Clasamentul piloților din Formula 1 după MP din Olanda

1 Oscar Pistri (McLaren) 309 puncte

2 Lando Norris (McLaren) 275

3 Max Verstappen (RedBull) 205

4 George Russell (Mercedes) 184

5 Charles Leclerc (Ferrari) 151

6 Lewis Hamilton (Ferrari) 109

7 Kimi Antonelli (Mercedes) 64

8 Alexander Albon (Williams) 64

9 Nico Hulkenberg (Kick Sauber) 37

10 Isack Hadjar (Racing Bulls) 37

11 Lance Stroll (Aston Martin) 32

12 Fernando Alonso (Aston Martin) 30

13 Esteban Ocon (Haas) 28

14 Pierre Gasly (Alpine) 20

15 Liam Lawson (Racing Bulls) 20

16 Oliver Bearman (Haas) 16

17 Carlos Sainz Jr. (Williams) 16

18 Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) 14

19 Yuki Tsunoda (RedBull) 12

20 Franco Colapinto (Alpine) 0

21 Jack Doohan (Alpine) 0

Clasamentul constructorilor din Formula 1

1 McLaren 584 puncte

2 Ferrari 260

3 Mercedes 248

4 RedBull Racing 214

5 Williams 80

6 Aston Martin 62

7 Racing Bulls 60

8 Kick Sauber 51

9 Haas 44

10 Alpine 20

