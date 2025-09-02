Omul-cheie pe care Verstappen nu vrea să-l piardă de la RedBull: „Ar fi greu de acceptat”

RedBull Racing a trecut în ultima perioadă prin mai multe despărțiri în Formula 1, iar cea mai importantă a fost înlăturarea lui Christian Horner. Campion mondial en-titre, Max Verstappen a discutat despre situația actuală de la echipă și a precizat cine este personajul cheie fără de care nu vede continuarea aventurii sale la RedBull: Gianpiero Lambiase, inginerul său de cursă.

Gianpiero Lambiase, inginerul de cursă fără de care Verstappen nu vrea să-și imagineze viața la RedBull Racing

Cei doi colaborează de mulți ani de zile, iar relația dintre ei este una excelentă.

De altfel, după un val de plecări de la RedBull în sezoanele recente, Verstappen precizează că o despărțire de Lambiase ar fi „greu de acceptat.”

„Dacă mi-ai spune chiar acum că trebuie să schimb inginerul de curse, ar fi foarte greu de acceptat.

Aproape că nu trebuie să vorbesc, pentru că el știe exact ce am nevoie de la mașină.

Avem momente aprinse, dar totul funcționează foarte bine între noi”, a declarat Verstappen într-un videoclip publicat de RedBull Racing.

Mai mult decât atât, multiplul campion mondial are și câteva sfaturi pentru piloții tineri despre cum să construiască o relație solidă cu inginerii lor de cursă.

„Cu cât petreci mai mult timp cu inginerul de curse, nu doar pe pistă, ci și la simulator sau chiar la cină, cu atât ajungi să îl cunoști mai bine. Iar asta ajută enorm”, transmite Verstappen.

De cealaltă parte, Gianpiero Lambiase are și el cuvinte de laudă la adresa lui Max, cel pe care îl consideră „un prieten bun” și „un gigant blând”.

Nu în ultimul rând, inginerul de cursă recunoaște că există multe momente în care Verstappen este greu de strunit, colaborarea cu pilotul olandez aducând la pachet și multe provocări pentru Lambiase.

În vârstă de 44 de ani, Lambiase este născut la Bedford, Anglia, și are dublă cetățenie: italiană și britanică.

A început aventura în Formula 1 în sezonul 2005, alături de echipa Jordan. A continuat munca la Midland, Spyker și Force India.

Clasamentul piloților din Formula 1 după MP din Olanda

1 Oscar Pistri (McLaren) 309 puncte

2 Lando Norris (McLaren) 275

3 Max Verstappen (RedBull) 205

4 George Russell (Mercedes) 184

5 Charles Leclerc (Ferrari) 151

6 Lewis Hamilton (Ferrari) 109

7 Kimi Antonelli (Mercedes) 64

8 Alexander Albon (Williams) 64

9 Nico Hulkenberg (Kick Sauber) 37

10 Isack Hadjar (Racing Bulls) 37

11 Lance Stroll (Aston Martin) 32

12 Fernando Alonso (Aston Martin) 30

13 Esteban Ocon (Haas) 28

14 Pierre Gasly (Alpine) 20

15 Liam Lawson (Racing Bulls) 20

16 Oliver Bearman (Haas) 16

17 Carlos Sainz Jr. (Williams) 16

18 Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) 14

19 Yuki Tsunoda (RedBull) 12

20 Franco Colapinto (Alpine) 0

21 Jack Doohan (Alpine) 0

Clasamentul constructorilor din Formula 1

1 McLaren 584 puncte

2 Ferrari 260

3 Mercedes 248

4 RedBull Racing 214

5 Williams 80

6 Aston Martin 62

7 Racing Bulls 60

8 Kick Sauber 51

9 Haas 44

10 Alpine 20

