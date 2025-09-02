Primul coechipier al lui Alonso din Formula 1, arestat în Brazilia

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Tarso Marques, fost pilot de Formula 1, a fost arestat la Sao Paulo, transmite racingnews365.com. Brazilianul este cunoscut pentru faptul că a fost primul coechipier al lui Fernando Alonso la începutul aventurii acestuia în Marele Circ.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Tarso Marques, arestat în Brazilia – A fost primul coechipier al lui Alonso în F1

Conform unui raport publicat de Washington Post, brazilianul în vârstă de 49 de ani a fost prins de poliție conducând un Lamborghini Gallardo fără plăcuțe de înmatriculare.

De asemenea, polițiștii au descoperit că pe numele respectivei mașini de lux există o datorie de aproximativ 1,3 milioane de reali brazilieni.

Marques a concurat în lumea Formulei 1 în sezonul 2001, el fiind pilot al echipei Minardi. La acel moment, la Minardi își făcea debutul Fernando Alonso.

În sezonul respectiv, Marques și Alonso nu au reușit să adune vreun punct.

Cu toate acestea, brazilianul s-a clasat în fața ibericului în clasamentul general pentru că a reușit două clasări pe locul 9 (în Brazilia și Canada). De cealaltă parte, Alonso a bifat doar un loc 10 în Germania.

În sezonul 2002, Marques nu și-a mai găsit loc de titular la vreo echipă din Formula 1, dar a rămas în lumea Marelui Circ în calitate de pilot de teste.

După ce s-a retras din F1, Tarso și-a dedicat timpul curselor braziliene de stock car, ultima sa apariție datând din 2018, notează sursa citată.

➡️ Ex-piloto da F1 Tarso Marques é solto após pagar fiança de R$ 22 mil Tarso foi flagrado em SP guiando Lamborghini avaliado em mais de R$ 1 milhão fruto de receptação e acabou preso em flagrante Leia: https://t.co/kXrwLb8blf pic.twitter.com/DSV7zCcpfz — Metrópoles (@Metropoles) August 31, 2025