Despărțirea lui Piastri de McLaren începe să prindă tot mai mult contur

Piastri și Norris sunt coechipieri la McLaren Racing în Formula 1.
Piastri și Norris, bătălie pentru titlul de campion din Formula 1 / Sursa foto: captură YouTube

Sportz10 Oct • 337 vizualizări 0 comentarii

McLaren trăiește un adevărat paradox în sezonul 2025 al Formulei 1: este foarte aproape să câștige tot (titlul la constructori a fost deja sărbătorit, iar cel de la piloți este tot mai aproape), dar tensiunile în garajul echipei au atins cote alarmante. Oscar Piastri își face calculele pentru o despărțire de echipa care l-ar putea face în premieră campion mondial.

Tensiunile dintre Pistri și Norris s-au amplificat după cursa din Singapore: Lando a forțat o depășire în primul tur și i-a atins pe Verstappen și pe coechipierul Oscar.

La scurt timp după incident, Piastri i-a cerut echipei ca Norris să-i dea locul înapoi, dar McLaren a refuzat.

Oscar a încheiat cursa pe patru, iar Lando pe trei. În acest moment, între cei doi mai sunt 22 de puncte, cu șase Mari Premii înainte de finalul sezonului din Formula 1.

Potrivit publicației elvețiene Blick, pilotul de 24 de ani ar analiza o mutare la Ferrari, echipă care ar putea rămâne fără ambii săi piloți actuali, Lewis Hamilton și Charles Leclerc, la finalul anului viitor.

Hamilton este tot mai aproape de retragere, iar Leclerc este tare nemulțumit și are câteva posibile variante: RedBull, Aston Martin și, mai nou, McLaren.

Varianta McLaren nu vine însă oricum: ar fi chiar un schimb pentru 2027: Piastri la Ferrari, iar Leclerc la McLaren.

Rivalitatea din garajul celor de la McLaren l-ar putea împinge pe Oscar către Ferrari.

Sursele citate de Blick susțin că Piastri ia în calcul o trecere la Ferrari în 2027, în funcție de evoluția proiectului McLaren și de stabilitatea echipei după actualul ciclu de succes.

„Ambii piloți Ferrari vor intra în ultimele lor sezoane anul viitor, iar acest lucru deschide ușa pentru o schimbare majoră în grila Formulei 1”, notează Blick.

Rivalitatea celor doi piloți de la McLaren – elegantă în aparență, dar intensă în culise – ar putea defini nu doar finalul sezonului 2025, ci și viitorul celor doi în Formula 1.

Clasamentul piloților din Formula după cursa de la Singapore

1 Oscar Piastri (McLaren) 336 puncte
2 Lando Norris (McLaren) 314
3 Max Verstappen (RedBull) 273
4 George Russel (Mercedes) 237
5 Charles Leclerc (Ferrari) 173
6 Lewis Hamilton (Ferrari) 127
7 Kimi Antonelli (Mercedes) 88
8 Alexander Albon (Williams) 70
9 Isack Hadjar (Racing Bulls) 39
10 Nico Hulkenberg (Kick Sauber) 37
11 Fernando Alonso (Aston Martin) 34
12 Carlos Sainz (Williams) 32
13 Lance Stroll (Aston Martin) 32
14 Liam Lawson (Racing Bulls) 30
15 Esteban Ocon (Haas) 28
16 Pierre Gasly (Alpine) 20
17 Yuki Tsuonoda (RedBull) 20
18 Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) 18
19 Oliver Bearman (Haas) 18
20 Franco Colapinto (Alpine) 0
21 Jack Doohan (Alpine) 0

Clasamentul constructorilor din F1

1 McLaren 650 puncte
2 Mercedes 325
3 Ferrari 300
4 RedBull Racing 290
5 Williams 102
6 Racing Bulls 72
7 Aston Martin 66
8 Kick Sauber 55
9 Haas 46
10 Alpine 20

Marile Premii din sezonul 2025 al Formulei 1

