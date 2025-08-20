G4Media.ro
Alina Gorghiu anunță constituirea Comisiei speciale „România fără violenţă" în Parlament

Alina Gorghiu anunță constituirea Comisiei speciale „România fără violenţă” în Parlament / Peste 61.000 de cazuri de violenţă domestică în primele 6 luni din 2025

Deputatul PNL Alina Gorghiu anunţă, miercuri, decizia luată de conducerea PNL, în şedinţa BEX, de a susţine demersul comun al partidelor din coaliţie de constituire a Comisiei speciale „România fără violenţă” în Parlament, ea arătând că peste 61.000 de cazuri de violenţă domestică au avut loc în primele 6 luni din 2025, transmite News.ro.

”România fără violenţă – în Parlament! Ieri conducerea PNL, Biroul Executiv, a luat decizia să susţină demersul comun al partidelor din coaliţia guvernamentală de constituire a Comisiei speciale „România fără violenţă” la nivelul Parlamentului”, spune Alina Gorghiu pe Facebook.
Ea arată că peste 61.000 de cazuri de violenţă domestică în primele 6 luni ale anului 2025, iar 86,6% dintre agresori sunt bărbaţi în timp ce 75,6% dintre victime sunt femei.

Alina Gorghiu precizează că în această comisie vor analiza şi aviza toate legile care privesc prevenirea şi combaterea violenţei domestice şi a violenţei de gen, vor lucra împreună cu reprezentanţi ai instituţiilor şi autorităţilor publice, ai sistemului judiciar, ai mediului academic, ai organizaţiilor neguvernamentale şi internaţionale cu experienţă în prevenirea şi combaterea violenţei, precum şi cu victime, vor apela la CNA să sprijine difuzarea de campanii TV şi radio cu numere de urgenţă şi informaţii vitale pentru victime.

”Drepturile nu se negociază. Protecţia femeilor nu este un favor, ci o obligaţie a statului român.” România fără violenţă nu e doar un slogan. Este un angajament. Este despre viaţa fiecărei femei care trebuie să poată trăi fără frică. Trebuie să dăm constant acest semnal politic şi social – Înfiinţarea unei comisii speciale transmite mesajul că violenţa domestică nu este o problemă marginală, ci o prioritate naţională, tratată cu seriozitate la cel mai înalt nivel legislativ”, subliniază Gorghiu.

