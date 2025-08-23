Delta și United, date în judecată pentru „locuri la fereastră” fără ferestre

Două procese federale intentate săptămâna aceasta la San Francisco și New York acuză companiile Delta Air Lines și United Airlines că și-au indus în eroare pasagerii, percepând taxe suplimentare pentru locuri „la fereastră” care, de fapt, dau spre un perete, conform Fortune.

Procesele au fost inițiate de firma de avocatură Greenbaum Olbrantz sub formă de acțiuni colective propuse, în numele pasagerilor care susțin că nu ar fi ales sau plătit mai mult pentru locurile rezervate dacă ar fi știut că nu există o fereastră.

„Am primit un val de solicitări din partea pasagerilor care se simt înșelați și care vor să se alăture acțiunilor în instanță. Este de înțeles că oamenii sunt supărați. Majoritatea americanilor zboară la un moment dat cu una dintre aceste companii, iar mulți doresc sau au nevoie de un loc la fereastră și plătesc scump pentru acest privilegiu”, a declarat firma într-un comunicat.

Atât Delta, cât și United au refuzat să comenteze, invocând litigiul în curs.

Plângerea împotriva Delta susține că Nicholas Meyer, rezident din New York, și-a rezervat locul 23F pentru un zbor spre California, crezând că este la fereastră, dar la îmbarcare a descoperit că lângă scaun era doar un perete. În proces se menționează că, în timpul selecției locului, compania nu l-a avertizat că acesta este un loc „fără fereastră”.

Alaska Airlines și American Airlines vând locuri similare, dar, potrivit avocaților, își informează clienții în momentul rezervării. Delta și United, în schimb, ar fi ignorat plângerile pasagerilor apărute de ani de zile pe rețelele de socializare și ar fi continuat să taxeze în plus pentru locuri la „fereastră” fără fereastră.

Procesul include și capturi de ecran cu nemulțumirile pasagerilor. „Harta scaunelor nu ar trebui să considere acest loc ca premium și nici să-l numească loc la fereastră… De fapt, ai chiar mai puțin spațiu pentru picioare și niciun avantaj”, scria un client Delta pe Reddit.

Acțiunile colective cer despăgubiri de milioane de dolari de la fiecare companie aeriană. Dacă instanța va decide în favoarea reclamanților, Delta și United ar putea fi obligate să își schimbe practicile de afișare a locurilor și să compenseze pasagerii care au plătit în plus pentru un „privilegiu” inexistent.