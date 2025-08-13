Consilier USR acuză Primăria Sectorului 4 de achiziții umflate la preț pentru blocatoare de roți

Paul Ene, consilier local USR în Sectorul 4, a semnalat pe rețelele de socializare o achiziție controversată realizată de Primăria Sectorului 4 în aprilie. Conform acestuia, instituția a cumpărat direct, fără licitație, 250 de blocatoare de roți pentru Poliția Locală, în valoare totală de 254.000 de lei fără TVA.

Suma se află sub pragul legal de 270.000 de lei care impune organizarea unei licitații publice, ceea ce a permis atribuirea directă a contractului.

Din total, 160 de blocatoare reglabile tip „caracatiță” au fost cumpărate cu 1.707 lei bucata, în condițiile în care, potrivit lui Ene, pe piață același model costă între 800 și 1.000 de lei. Restul de 90 de bucăți, de tip clește, destinate teoretic motocicletelor, au fost achiziționate cu 332 lei bucata, față de un preț de piață estimat la 100–200 lei.

„Pe scurt: preț dublu față de cât costă în mod normal”, a scris consilierul, adăugând că furnizorul – firma HAWKERS SERVICES S.R.L. – are un singur angajat și a fost înființată în 2020.

Ene a sugerat că astfel de cheltuieli ridică semne de întrebare privind modul în care sunt folosiți banii proveniți din taxe și amenzi de parcare în Sectorul 4. „Deci taxa Băluță și amenzile de parcare par să ajungă toate în aceleași buzunare. Ale lor.”, afirmă el.

De la 1 ianuarie 2025 a intrat în vigoare în Sectorul 4 o taxă anuală de 540 de lei pentru fiecare proprietar sau utilizator de autoturism din Sectorul 4 care nu are loc de parcare. Proiectul, inițiat de viceprimarul Andrei Trocan (PSD), se aplică pe o perioadă de 10 ani. Public, USR a anunțat demersuri de anulare a taxei. Până în prezent, proiectul de abrogare a taxei depus de USR este tergiversat și nu a fost supus la vot în Consiliul Local Sector 4, iar în justiție, cererea de anulare are termen de judecată pe 5 septembrie. Primăria a susținut că taxa se justifică pentru finanțarea creării de noi parcări și a altor proiecte de dezvoltare urbană.