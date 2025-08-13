Comasări de grădinițe și școli din Satu Mare în care învaţă aproximativ 6.000 de elevi

Mai multe grădiniţe şi şcoli din judeţul Satu Mare în care învaţă aproximativ 6.000 de copii vor intra în procesul de reorganizare conform noilor norme, potrivit informaţiilor furnizate de către Inspectoratul Şcolar Judeţean (ISJ), transmite Agerpres.

Reorganizarea va cuprinde atât comasări de structuri, cât şi divizări urmate de absorbţie, în unităţile afectate fiind înscrişi 5.963 de copii, au transmis reprezentanţii ISJ, pentru AGERPRES.

Astfel, în municipiul Satu Mare vor avea loc mai multe fuziuni prin absorbţie: Grădiniţa cu Program Prelungit Nr. 7 + Grădiniţa „Guliver” vor deveni Grădiniţa cu Program Prelungit Nr. 7;

Grădiniţa cu Program Prelungit Nr. 6 şi Grădiniţa cu Program Prelungit Nr. 9 vor deveni Grădiniţa cu Program Prelungit Nr. 6; Grădiniţa „14 Mai” şi Grădiniţa cu Program Prelungit Nr. 5 vor deveni Grădiniţa „14 Mai”, iar Grădiniţa cu Program Prelungit Nr. 33 împreună cu Şcoala Gimnazială „Ion Creangă” vor deveni Şcoala Gimnazială „Ion Creangă”.

De asemenea, vor avea loc divizări urmate de absorbţie ale unităţilor: Grădiniţa „Voinicelul” + Grădiniţa „Samus”; Grădiniţa „Draga Mea” + Grădiniţa „Caritas” + Grădiniţa cu Program Normal Nr. 21; Grădiniţa „Dumbrava Minunată” + Grădiniţa cu Program Prelungit Nr. 2; Grădiniţa cu Program Prelungit Nr. 13 + Grădiniţa „Castelul Fermecat”.

La Carei, Grădiniţa cu Program Prelungit Nr. 1 va prelua structura Nr. 4 de la Grădiniţa Nr. 3 şi Şcoala Gimnazială „Vasile Lucaciu” va prelua structura Grădiniţa Nr. 8 de la Grădiniţa Nr. 3.

La Negreşti-Oaş se vor uni Grădiniţa „Licurici” cu Grădiniţa cu Program Prelungit Nr. 1 şi Liceul Teoretic Negreşti-Oaş cu Şcoala Gimnazială „Mihai Eminescu”.

În comuna Odoreu, Grădiniţa cu Program Prelungit „Floare de Lotus” va fi absorbită de Şcoala Gimnazială Odoreu, iar în Ardud, Grădiniţa cu Program Prelungit va fi absorbită de Liceul Tehnologic din localitate.

„Pe baza informaţiilor disponibile în prezent, nu se preconizează desfiinţarea de posturi şi nici existenţa unor persoane – titulari în sistem – care să rămână fără loc de muncă”, au precizat reprezentanţii ISJ.