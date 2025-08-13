Clujenii nu mai au voie să fumeze în parcuri, în stațiile mijloacelor de transport în comun și în bazele sportive

Clujenii nu mai au voie să fumeze, începând de miercuri, 13 august, în parcuri, în stațiile mijloacelor de transport în comun sau pe terenurile sportive din oraș, scrie Știri de Cluj.

Măsura a fost adoptată de Consiliul Local pe 12 mai și a intrat în vigoare după 90 de zile,, perioadă în care primăria a montat indicatoare în stații și a pregătit campania de informare. Interdicția vizează si dispozitivele cu aburi.

La evenimentele în aer liber, organizatorii sunt obligați să delimiteze zone speciale pentru fumători, vizibil marcate.

De asemenea, în parcuri și baze sportive vor exista spații special amenajate pentru fumători, însă acestea vor fi amplasate astfel încât să nu deranjeze nefumătorii.

Amenzile pentru persoanele surprinse fumând în locurile interzise sunt cuprinse între 100 și 500 de lei, mai scrie Știri de Cluj.