Ciprian Ciucu: PNL a votat în unanimitate să susţină Pachetul 2 de măsuri prin asumarea răspunderii Guvernului, săptămâna viitoare / Nimeni nu a avut niciun fel de problemă să impună condiții mai grele populației, dar când e vorba de a mai lua din privilegii se gripează coaliția

Prim-vicepreşedintele PNL Ciprian Ciucu a declarat, marţi, că PNL a votat în unanimitate să susţină Pachet 2 de măsuri prin asumarea răspunderii Guvernului. Despre refuzul PSD de a mai veni la şedinţele coaliţiei, el a spus că este foarte important să revină la masă PSD, iar toate partidele care au semnat acordul de guvernare să respecte acest acord, transmite News.ro.

”Nu putem să dăm un semnal de încredere dacă nu asumăm ceea ce a discutat coaliţia în momentul în care a semnat acordul de guvernare la Cotroceni. Deci ei aşteaptă acest semnal de sinceritate din partea României şi noi, Partidul Naţional Liberal, am votat în unanimitate, astăzi, să susţinem acest Pachet 2 de măsuri şi să-l susţinem printr-o asumare a Guvernului”, a declarat prim-vicepreşedintele PNL, după o şedinţă a Biroului Executiv al partidului.

Potrivit lui Ciucu, calendarul adoptării Pachetului 2 duce spre săptămâna viitoare. ”Undeva săptămâna viitoare, nu pot să vă spun o zi foarte clară, dar probabil marţi, miercuri, joi este foarte probabil ca premierul să vină şi să susţină acest pachet”, a menţionat el.

Despre boicotul PSD, prim-vicepreşedintele PNL a arătat că liberalii sunt deschişi la a discuta despre aceste lucruri.

”Trebuie să înţelegem că acest pachet trebuie să fie asumat de Guvern şi, evident, şi PSD este parte a guvernării şi vom discuta toate aceste subcapitole, este suficient timp ca să fie discutate, dar asta nu înseamnă că România nu trebuie să meargă mai departe”, a afirmat el.

”Vreau să trec atenţia asupra faptului că, cu Pachetul 1 s-a mers foarte repede, nimeni n-a avut niciun fel de problemă să vină şi să impună, poate, nişte condiţii mai grele, populaţiei. Dar când e vorba despre pachetul 2, care conţine şi foarte multă responsabilizare a administraţiei şi a statului, când este vorba despre a mai lua din privilegii, deja vedem că există momente de bruiaj sau se gripează coaliţia şi se amână foarte mult termenul. Ceea ce văd este că acest pachet întârzie să apară şi că apar fel şi fel de condiţii. Deci, mă aştept ca toate partidele care au semnat acordul de guvernare să respecte acest acord”, a subliniat el.

Potrivit lui Ciucu, ”o coaliţie, ca să funcţioneze, trebuie ca să se întâmple cu oamenii la masă, cu conducerea tuturor partidelor la masă”. ”Este foarte important să revină la masă Partidul Social-Democrat. Acum, noi suntem într-o poziţie în care vrem să ne comportăm maturi şi vrem să dăm cât mai puţine prilejuri ca cineva să conteste sau să găsească un prilej să nu mai vină la masă. În acelaşi timp, suntem foarte atenţi la limbajul pe care îl folosim, inclusiv în relaţia cu PSD sau cu USR, pentru că România efectiv are nevoie de aceste reforme”, a spus Ciprian Ciucu.