Bulgarii ocupă locul al treilea în Europa în privinţa speranţei de viaţă sănătoasă, potrivit datelor Eurostat

Bulgaria ocupă locul al treilea între 30 de ţări europene în privinţa speranţei de viaţă sănătoasă, conform datelor Eurostat publicate vineri, transmite Agerpres.

Bulgarii au o stare bună de sănătate, în medie, 68,6 ani, ceea ce plasează această ţară imediat după Malta şi Italia.

Femeile bulgare ocupă locul al doilea. Conform datelor, în 2023, acestea au înregistrat o medie de 71 de ani de viaţă sănătoasă, cu doar o lună în urma femeilor malteze.

La polul opus se află Elveţia, Danemarca şi Letonia, unde femeile se bucură de o stare bună de sănătate doar până la vârsta de 54-55 de ani.

Bărbaţii bulgari ocupă locul al cincilea, cu o medie de 66,3 ani de viaţă sănătoasă. Ei se situează în urma bărbaţilor din Malta, Italia, Suedia şi Norvegia, maltezii atingând 71,7 ani.

Cele mai scăzute cifre pentru bărbaţi au fost înregistrate în Slovacia (56,8 ani), Estonia (56,5 ani) şi Danemarca (51,2 ani).

În 2023, speranţa de viaţă sănătoasă în UE era de 63,1 ani, în medie – 63,3 ani pentru femei şi 62,8 ani pentru bărbaţi.

Speranţa de viaţă pentru femeile din UE era, în medie, cu 5,3 ani mai mare faţă de cea pentru bărbaţi (84 de ani comparativ cu 78,7 ani).

Speranţa de viaţă sănătoasă – fără limitări ale activităţii – reprezintă 75%, respectiv 80% din speranţa de viaţă totală pentru femei şi bărbaţi.

La nivel naţional, doar în nouă state membre ale UE bărbaţii au înregistrat mai mulţi ani de viaţă sănătoasă comparativ cu femeile.