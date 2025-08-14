G4Media.ro
Bărbatul care a intrat cu mașina în fanii din cadrul paradei victoriei…

Atac mașina Liverpool
Credit line: Danny Lawson, PA Images / Alamy / Profimedia

Bărbatul care a intrat cu mașina în fanii din cadrul paradei victoriei celor de la FC Liverpool se confruntă cu 24 de noi acuzații

Un bărbat acuzat că a intrat intenționat cu mașina într-o mulțime de fani la parada de celebrare a echipei Liverpool FC pentru titlul din Premier League 2024/2025 a fost acuzat cu 24 de noi infracțiuni, inclusiv tentativă de vătămare corporală gravă împotriva a doi bebeluși. Acum, Paul Doyle are în total 31 de capete de acuzare pentru acțiunea violentă din 26 mai anul acesta, informează RFI România.

Paul Doyle, în vârstă de 53 de ani, a compărut la Curtea Coroanei din Liverpool prin videoconferință din închisoare și a izbucnit în lacrimi când i s-a cerut să-și confirme identitatea, scrie BBC News.

El trebuia să facă o declarație de vinovăție sau nevinovăție pentru cele șapte capete de acuzare cu care fusese inițial inculpat în legătură cu incidentul din luna mai, dar instanța a aflat că procurorii au introdus 24 de capete de acuzare în rechizitoriu.

Lui Doyle, din West Derby, Liverpool, nu i s-a cerut să facă o declarație pentru niciuna dintre acuzații, după ce avocatul său, Simon Csoka, a cerut mai mult timp pentru a analiza noile acuzații.

Peste 130 de persoane au fost rănite când o mașină Ford Galaxy a intrat într-o mulțime pe Water Street, în centrul orașului Liverpool, în seara zilei de 26 mai.

Instanța a aflat că 23 dintre noile acuzații se refereau la rănile victimelor, iar una era pentru scandal public.

Cinci dintre victimele incluse în noile acuzații erau copii cu vârste cuprinse între șase luni și 17 ani, a aflat instanța. Doi copii fuseseră incluși în setul inițial de acuzații.

