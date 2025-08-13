G4Media.ro
Anchetatorii italieni îl suspectează pe românul Vasile Frumuzache, care a recunoscut că…

Un român a mărturisit că a ucis două prostituate în Italia
Sursa foto: Facebook / Vasile Frumuzache

Anchetatorii italieni îl suspectează pe românul Vasile Frumuzache, care a recunoscut că a ucis două escorte, de alte două crime / Autoritățile nu exclud nici posibilitatea unor asasinate la comandă

13 Aug

Ancheta în cazul „ucigașului de escorte”, Vasile Frumuzache, agentul de pază în vârstă de 32 de ani care a mărturisit moartea celor două tinere românce – Denisa Maria Păun și Ana Maria Andrei – ale căror rămășițe au fost găsite în iunie anul trecut pe un câmp de lângă o fermă din Montecatini Terme, se extinde, anunță La Nazione.

Încă de la prima mărturisire a românului, Procuratura din Prato și carabinierii au suspectat un lanț de crime în serie.

Pornind de la rapoartele de dispariție, anchetatorii ajunseseră la alte două femei despre care nu se mai știa nimic. Și în acest caz, tinere escorte, dar despre aceste detalii nu se oferă niciun fel de informații.

Carabinierii au urmărit profilul lui Vasile Frumuzache, iar asta indică posibilitatea ca acesta să fi ucis și alte persoane.

În centrul atenției s-a aflat trecutul traumatic al bărbatului, care până la vârsta de zece ani ar fi fost abuzat de un tată violent și apoi abandonat de mama sa, care se mutase în Sicilia pentru muncă.

Frumuzache ar fi rămas în România cu sora sa vitregă, care la rândul ei l-a abandonat când avea 14 ani.

În acel moment, a mers în Sicilia, unde românul a petrecut mai mulți ani înainte de a se muta la Monsummano cu familia pe care și-o construise între timp: soția și cei doi copii mici.

”Nu știu de ce le-am ucis – sunt cuvintele folosite la al treilea interogatoriu – întotdeauna am reacționat prost la un refuz”, a spus el.

Traseul crimelor în serie este, de asemenea, punctat de unele similitudini și elemente rituale, cum ar fi utilizarea acelorași telefoane mobile: în noaptea uciderii Denisei, criminalul ar fi folosit cartela SIM a Anei Maria, prima escortă ucisă, pentru a o suna. De ce a făcut acest lucru? Unul dintre numeroasele mistere ale afacerii. Ca și mașina lui Andrei păstrată pe proprietatea sa din Monsummano.

Dar pista ucigașului singuratic este flancată de cealaltă pistă, cea a unei serii de asasinate la comandă, Frumuzache fiind, în această cheie, un asasin plătit în numele unor bande de exploatatori de prostituție.

Până în prezent, el a negat că ar fi făcut alte victime în afară de Denisa și Ana Maria.

La interogatoriul din 19 iunie, el a confirmat ceea ce spusese în mărturisirile sale anterioare. Cu o singură excepție: a precizat că nu a decapitat-o pe Denisa în reședința în care a avut loc crima, reședința Ferrucci din Prato, ci a făcut-o pe același câmp unde au fost găsite ulterior rămășițele femeii.

Pe de altă parte, reconstituirea furnizată de Frumuzache anchetatorilor a rămas imediat valabilă: el susținuse că tăiase capul escortei în camera reședinței din Prato și apoi îl luase închis într-o valiză. Dar în cameră nu exista nicio urmă de sânge. Dar de ce să mintă cu privire la un detaliu atât de ușor de dezmințit? Trebuia să acopere pe cineva? Se temea poate pentru familia sa?

Celălalt mister: în seara crimei, în drum spre Monsummano, Frumuzache a efectuat un apel telefonic de 40 de minute la un alt număr de telefon aflat în posesia sa și care conecta un celular compatibil cu zona locuinței sale. Pe cine a sunat în timp ce călătorea în mașina sa cu cadavrul Denisei în valiză?

Suspiciunile inițiale au căzut asupra soției bărbatului, dar au fost rapid înlăturate: soția sa se afla în Campania în acel moment pentru un curs de formare. Cine era atunci de cealaltă parte a telefonului?

Anchetatorii lucrează pentru a clarifica toate punctele afacerii. Și, de asemenea, pentru a înțelege dacă cele două escorte despre care nu există nicio veste au fost ucise. Și dacă au fost ucise de Frumuzache.

