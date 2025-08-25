G4Media.ro
Adjunctul guvernatorului regiunii rusești Kursk, de la graniță cu Ucraina, a fost…

Adjunctul guvernatorului regiunii rusești Kursk, de la graniță cu Ucraina, a fost reţinut pentru delapidarea fondurilor destinate fortificării frontierei

Viceguvernatorul regiunii ruseşti Kursk, de la frontiera cu Ucraina, a fost reţinut în cadrul unui dosar penal privind deturnarea a 1 miliard de ruble (12,4 milioane de dolari) destinaţi fortificaţiilor defensive, a informat agenţia de ştiri TASS, preluată de Reuters, transmite News.ro.

Biroul viceguvernatorului Vladimir Bazarov, care a lucrat anterior ca viceguvernator în regiunea vecină Belgorod, a fost percheziţionat, a informat TASS.

Arestarea lui Bazarov a fost confirmată de guvernatorul regiunii Kursk, Aleksandr Hinştein, care a precizat că dosarul are legătură cu activitatea în regiunea Belgorod a adjunctului său. El nu a făcut alte comentarii.

De când trupele ucrainene au trecut graniţa şi au intrat în regiunea Kursk, anul trecut, în cea mai mare incursiune militară în Rusia de la al Doilea Război Mondial, o serie de oficiali ruşi au fost anchetaţi pentru corupţie.

În iulie, preşedintele Vladimir Putin l-a demis pe Roman Starovoit, fost guvernator al regiunii Kursk, din funcţia de ministru al transporturilor şi i-a cerut adjunctului lui Starovoit să-l înlocuiască. Starovoit a fost găsit ulterior mort în maşina sa, cu o rană de glonţ, iar anchetatorii au declarat că pare să se fi sinucis.

