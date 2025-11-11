Scandal de corupţie în Ucraina / Procurorii investighează o mită de 100 de milioane de dolari în sectorul energetic/ Fotografii cu teancuri groase de bani îndesate de saci și stivuite pe o masă/ Fostul preşedinte Petro Poroşenko vrea demiterea guvernului

Biroul anticorupţie din Ucraina (NABU) a anunţat luni că investighează sectorul energetic al ţării, acuzând o schemă de mită în valoare de 100 de milioane de dolari care implică compania nucleară de stat Energoatom, relatează Reuters, citată de News.ro.

Agenţia anticorupţie a statului, care funcţionează independent de guvernul ucrainean, a anunţat ancheta în contextul în care Ucraina se pregăteşte pentru iarnă, sectorul energetic fiind frecvent atacat de Rusia şi confruntându-se cu pene recurente.

Într-un comunicat publicat pe reţelele de socializare, agenţia a afirmat că în spatele schemei de corupţie se află o „organizaţie criminală de nivel înalt”, condusă de un om de afaceri şi din care fac parte un fost consilier al ministrului energiei, şeful securităţii operatorului nuclear Energoatom şi patru angajaţi din „back office”.

„În total, aproximativ 100 de milioane de dolari au trecut prin acest aşa-numit laundromat”, a declarat agenţia în comunicat, fără a numi niciuna dintre persoanele implicate.

COMISIOANE MĂRITE LA 15 LA SUTĂ

Biroul anticorupţie NABU a publicat fotografii cu teancuri groase de bancnote ucrainene, dolari americani şi euro, îndesate în saci şi stivuite pe o masă, dar nu a specificat cui aparţineau acestea.

„O întreprindere strategică cu un venit anual de peste 200 de miliarde de hrivne (4,79 miliarde de dolari) era gestionată nu de funcţionarii corespunzători, ci de terţi care nu aveau autoritate oficială”, se arată în comunicatul NABU.

„Consilierul ministrului şi directorul de securitate al Energoatom au preluat controlul asupra tuturor achiziţiilor companiei şi au creat condiţii în care toţi contractorii Energoatom trebuiau să plătească beneficii ilegale”, a declarat şeful NABU, Oleksandr Abakumov.

Potrivit anchetatorilor, contractorii Energoatom au fost obligaţi să plătească comisioane de 10%-15% pentru a evita blocarea plăţilor pentru servicii sau bunuri sau pentru a nu-şi pierde statutul de furnizor.

Abakumov a afirmat că cei implicaţi în schema de corupţie au discutat în octombrie despre creşterea ratei comisioanelor la 15% pentru construcţia unor structuril de protecţie la centrala nucleară Hmelnîţki.

Energoatom operează în prezent trei centrale nucleare care furnizează Ucrainei mai mult de jumătate din necesarul de energie electrică.

1.000 DE ORE DE INTERCEPTĂRI

Biroul anticorupţie a declarat că a efectuat 70 de percheziţii şi că toţi detectivii săi au fost implicaţi într-o anchetă care a durat 15 luni şi a adunat 1.000 de ore de înregistrări audio.

Energoatom a confirmat într-o postare pe reţelele sociale că angajaţii anticorupţie au efectuat luni percheziţii în birourile sale şi a dat asigurări că vrea să coopereze cu ancheta.

În discursul său către naţiune de luni seară, preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat că oficialii trebuie să colaboreze cu NABU pentru a eradica corupţia.

„Toţi cei care au fost implicaţi în scheme de corupţie trebuie să primească un răspuns juridiciar clar. Trebuie să existe verdicte penale”, a declarat Zelenski.

La rândul său, prim-ministrul Iulia Svîrîdenko a declarat că guvernul său aşteaptă rezultatul anchetei şi a oferit orice ajutor de care ar putea avea nevoie organismele anticorupţie. „Combaterea corupţiei este una dintre priorităţile cheie ale guvernului”, a spus ea. „Trebuie să existe sentinţe şi pedepse inevitabile pentru activităţile ilegale”, a insistat Svîrîdenko.

În urmă cu patru luni, Zelenski a încercat fără succes să restricţioneze independenţa biroului anticorupţie, înainte de a fi forţat să facă o schimbare radicală de poziţie din cauza unor rare proteste de stradă în timpul războiului şi a presiunilor europene.

În iulie 2025, protestele de amploare şi criticile internaţionale l-au forţat pe preşedinte să restabilească independenţa celor două principale agenţii anticorupţie din Ucraina.

Eradicarea corupţiei şi consolidarea statului de drept sunt cerinţe esenţiale pentru ca Kievul să adere la Uniunea Europeană, pe care ucrainenii o consideră crucială pentru viitorul lor, în contextul în care se apără de invazia rusă.

PARTIDUL LUI POROŞENKO VREA DEMITEREA GUVERNULUI

Partidul de opoziţie Solidaritatea Europeană, condus de fostul preşedinte Petro Poroşenko, a anunţat luni seara că iniţiază o procedură parlamentară pentru demiterea întregului cabinet de miniştri, ca răspuns la acuzaţiile aduse de NABU.

Un parlamentar din cadrul unui alt partid de opoziţie a depus o moţiune separată pentru demiterea miniştrilor energiei şi justiţiei.

Deocamdată, aceste măsuri au şanse reduse de succes într-un parlament în care aliaţii lui Zelenski deţin o majoritate de facto, dar sunt un semn al provocărilor politice crescânde la adresa autorităţii de război a preşedintelui, care cândva era de necontestat, notează Reuters.

Ministrul energiei din Ucraina, Svitlana Hrînciuk, a declarat luni seara, într-o conferinţă de presă, că, deşi nu cunoaşte detaliile cazului, se angajează să asigure o anchetă transparentă şi că cei găsiţi responsabili vor fi traşi la răspundere. „Sper că transparenţa anchetei va linişti partenerii noştri internaţionali”, a menţionat ea.

Sistemul energetic al Ucrainei a fost grav afectat de campania de bombardamente ruseşti din această toamnă, care a provocat întreruperi de curent în toată ţara, în timp ce Moscova îşi continuă neperturbată războiul.

Rusia nu a lovit centralele nucleare, dar a lovit substaţiile conectate la acestea, spun autorităţile ucrainene.