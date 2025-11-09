Prosumatori: OUG 59/2025 este „cel mai progresist act legislativ din energie”, introducând pentru prima dată Comunităţile de Energie în România. Asociaţia avertizează ANRE să nu deturneze legea

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Asociaţia Prosumatorilor şi Comunităţilor de Energie din România (A.P.C.E.) consideră că Ordonanţa de Urgenţă nr. 59/2025 este, probabil, cel mai progresist act legislativ adoptat vreodată în domeniul energiei în România, pentru că introduce pentru prima dată conceptul de Comunitate de Energie în legislaţia românească şi liberalizează producţia şi transportul în interiorul acestor comunităţi. ”Astfel, energia ajunge în mâinile oamenilor gospodari, ale primarilor întreprinzători şi ale celor care vor să-şi gestioneze independent resursele energetice”, arată asociaţia, transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

”Prin transpunerea Directivei Europene RED III, acest act normativ aduce cel mai amplu şi favorabil cadru legal de până acum pentru liberalizarea producţiei, transportului şi formarea comunităţilor de energie din ţara noastră. OUG 59/2025 consfinţeşte statutul juridic şi operaţional al comunităţilor de energie, garantează accesul echitabil pe piaţă şi la schemele de sprijin, promovează incluziunea socială prin preţuri diferenţiate şi participare deschisă, şi oferă o bază solidă pentru dezvoltarea locală sustenabilă prin autoconsum, stocare şi cooperare energetică”, arată APCE într-un comunicat oficial.

Potrivit Asociaţiei, cea de-a doua mare realizare o reprezintă definirea clară a comunităţilor de energie – structuri care pot produce, consuma, stoca şi chiar transporta energie la nivel local. ”OUG 59/2025 introduce pentru prima dată conceptul de Comunitate de Energie în legislaţia românească şi liberalizează producţia şi transportul în interiorul acestor comunităţi. Astfel, energia ajunge în mâinile oamenilor gospodari, ale primarilor întreprinzători şi ale celor care vor să-şi gestioneze independent resursele energetice”, subliniază APCE.

Asociaţia mai arată că prosumatorii îşi pot valorifica lunar şi la preţuri decente surplusul de energie electrică, prin intermediul acestor comunităţi. ”În fapt, Comunităţile de Energie vor reprezenta un mod de organizare superioară a prosumatorilor din România”, se menţionează în comunicat. APCE subliniază că energia devine proiect de importanţă naţională ”Unul dintre cele mai importante pasaje din noul act normativ stabileşte clar că construcţia şi exploatarea centralelor producătoare de energie din surse regenerabile, racordarea acestora la reţea, reţeaua aferentă şi unităţile de stocare se consideră proiecte de importanţă naţională în domeniul energiei electrice, în scopul realizării securităţii naţionale, a sănătăţii şi siguranţei publice. Această formulare plasează energia regenerabilă şi infrastructura aferentă la nivel de interes strategic naţional, o recunoaştere esenţială pentru dezvoltarea energiei regenerabile in Romania”, se arată în comunicat.

APCE precizează că este o schimbare impusă de Comisia Europeana, nu întâmplătoare. ”Anterior, a existat o variantă extrem de „nocivă” şi restrictivă a acestui OUG, pe care A.P.C.E. a criticat-o atât la nivel intern, cât şi internaţional, inclusiv la Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică şi la Comisia Europeană. Adoptarea acestei ordonanţe nu vine întâmplător. România se afla sub iminenţa unei proceduri de infringement pentru neadoptarea Directivei RED III şi risca pierderea a peste 500 de milioane de euro din PNRR, fonduri destinate comunităţilor de energie. De altfel, România rămăsese ultimul bastion din Europa care păstra un monopol asupra producţiei şi transportului de energie, fapt vizibil în facturile tot mai mari plătite de cetăţeni şi companii”, menţionează APCE.

România produce prea puţină energie, la costuri ridicate, cu pierderi mari pe reţele învechite, nemodernizate şi neîntreţinute. OUG 59/2025 vine să schimbe această paradigmă, aducând energia mai aproape de oameni, comunităţi şi administraţiile locale. Principalele noutăţi aduse de OUG 59/2025 pentru comunităţile de energie: 1.Recunoaştere legală oficială – se înfiinţează Registrul Naţional al Comunităţilor de Energie, gestionat de ANRE; după înregistrare, comunitatea devine operaţională. 2.Eliminarea barierelor – autorităţile sunt obligate să elimine obstacolele administrative şi de reglementare care împiedică dezvoltarea autoconsumului şi a comunităţilor de energie. 3.Acces prioritar la infrastructură inteligentă – operatorii de distribuţie trebuie să instaleze contoare inteligente cu prioritate pentru membrii comunităţilor. 4.Participare deschisă – pot face parte din comunităţi toţi consumatorii, inclusiv gospodăriile vulnerabile; comunităţile pot oferi tarife preferenţiale acestora. 5.Cadrul de funcţionare clar – regulile interne şi partajarea energiei produse se stabilesc liber, în mod echitabil şi transparent. 6.Stocare şi flexibilitate – ANRE va reglementa utilizarea unităţilor de stocare şi participarea comunităţilor la servicii de reţea. 7.Simplificare pentru ONG-uri şi condominii – aceste forme pot deveni comunităţi energetice fără licenţă de furnizare, dacă produc exclusiv pentru autoconsum”, arată asociaţia. ”Nu subestimaţi A.P.C.E. şi societatea civilă din România! A.P.C.E. a fost şi rămâne o voce critică în domeniul energiei, într-un context în care legislaţia primară şi, mai ales, cea secundară emisă de ANRE, nu a fost întotdeauna favorabilă consumatorilor şi prosumatorilor. Asociaţia Prosumatorilor şi Comunităţilor de Energie din România (A.P.C.E.) avertizează ferm Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) că orice derapaj de la practica europeană privind comunităţile de energie va fi sancţionat imediat şi public. Nu subestimaţi A.P.C.E. şi societatea civilă din România! Dacă ANRE va încerca să viciaze dispoziţiile OUG 59/2025 sau ale directivelor europene prin norme secundare restrictive, vom reacţiona pe toate planurile”, transmite A.P.C.E.

Pe plan internaţional, asociaţia va sesiza Comisia Europeană şi organizaţiile internaţionale din care ANRE face parte. Pe plan intern, A.P.C.E. anunţă că va acţiona instituţia în contencios administrativ, iar, în caz de abuz sau deturnare a legislaţiei europene, va solicita demiterea în bloc şi reorganizarea ANRE, printr-o campanie publică susţinută de sute de mii de cetăţeni. România are acum o lege corectă, aliniată la normele europene. Nu vom permite ca această şansă istorică pentru comunităţile de energie să fie compromisă prin practici birocratice interese de grup ale companiilor de energie contrare spiritului european”, se mai precizează în comunicat.