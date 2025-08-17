G4Media.ro
Actorul britanic Terence Stamp, cunoscut pentru rolul negativ din Superman, a murit…

Afiș de film cu Superman și câinele Krypto
Sursa foto: DC / Warner Bros. Entertainment, Inc

Actorul britanic Terence Stamp, cunoscut pentru rolul negativ din Superman, a murit la 87 de ani

Actorul britanic Terence Stamp, cunoscut mai ales pentru rolurile sale din „Superman” şi „Priscilla, regina deşertului”, a murit duminică la vârsta de 87 de ani, a anunţat familia sa pentru presa britanică, transmite News.ro.

„Lasă în urmă o operă extraordinară, atât ca actor, cât şi ca scriitor, care va continua să atingă oamenii pentru mulţi ani de acum înainte”, a scris familia sa într-un comunicat.

Actorul britanic Terence Stamp, superman
FOTO: Actorul britanic Terence Stamp – sursa: IMDB

Născut în Stepney, estul Londrei, la 22 iulie 1938, din părinţi din clasa muncitoare, Stamp a început cu o carieră în publicitate.

După ce a obţinut o bursă pentru a merge la şcoala de teatru, a devenit celebru în anii 1960, debutând în rolul titular din Billy Budd, un film din 1962 despre un tânăr marinar naiv în secolul al XVIII-lea.

Interpretarea sa i-a adus o nominalizare la Oscar pentru cel mai bun actor în rol secundar şi un Glob de Aur pentru cel mai bun debutant.

Apoi şi-a făcut un nume ca personaj negativ, cu interpretări remarcabile în Superman şi Superman II în rolul generalului Zod şi al sergentului Troy în filmul Far From the Madding Crowd din 1967.

