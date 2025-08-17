A șasea „zonă albastră” din lume: De ce Singapore prețuiește atât cantitatea, cât și calitatea vieții

Când vine vorba de longevitate, puține locuri din lume au înregistrat o creștere atât de drastică a speranței de viață precum orașul-stat Singapore, din Asia de Sud-Est, potrivit BBC.

Un copil născut în Singapore în 1960 avea șanse să trăiască, în medie, până la 65 de ani. Dar astăzi, la 60 de ani după ce mica națiune insulară și-a câștigat independența față de Marea Britanie, un copil născut aici are o speranță de viață estimată la peste 86 de ani. În plus, numărul centenarilor din Singapore s-a dublat în decurs de 10 ani, între 2010 și 2020.

Această creștere spectaculoasă a longevității s-a datorat în mare parte politicilor guvernamentale deliberate și investițiilor masive. Distincția a fost suficientă pentru ca, în august 2023, Singapore să fie desemnat a șasea „Zonă Albastră” a lumii. Deși recent acuratețea acestor zone a fost pusă sub semnul întrebării de către demografi, „Blue Zones” au fost identificate și numite de jurnalistul de la National Geographic Dan Buettner, care a susținut că a descoperit regiuni unde oamenii trăiesc mai mult și mai sănătos, în mare parte datorită unei combinații între cultură, stil de viață, dietă și comunitate.

Singapore a fost prima regiune nouă adăugată la „Blue Zones” după mai multe decenii (supranumită de Buettner „Blue Zone 2.0”) și se deosebește de celelalte prin faptul că longevitatea populației se bazează mai mult pe politici publice progresiste decât pe tradiții culturale vechi de secole, așa cum se întâmplă în comunități precum Ikaria (Grecia) sau Nicoya (Costa Rica).

Dar nu este vorba doar de durata vieții, ci și de calitatea ei – un aspect pe care locuitorii îl apreciază. Am vorbit cu câțiva dintre ei pentru a înțelege ce politici și practici le fac viața mai sănătoasă și mai fericită – și ce recomandă altora care vin aici în căutarea unei vieți mai lungi.

O tranziție sănătoasă

Locuitorii din Singapore au fost martori ai schimbărilor treptate de politici publice care le-au influențat sănătatea și bunăstarea.

„Crescând aici, am văzut cu ochii mei transformarea gradului de conștientizare a sănătății în comunitate”, spune Firdaus Syazwani, rezident și autor al blogului financiar Dollar Bureau. „Taxele mari pe țigări și alcool, combinate cu interdicțiile stricte privind fumatul în spațiile publice, nu doar că îmbunătățesc sănătatea individuală, dar și fac spațiile publice mai curate și mai prietenoase. Nu mai există fum pasiv!”

El a fost surprins să afle despre desemnarea Singapore-ului ca „Zonă Albastră”, tocmai din cauza nivelului ridicat de zahăr, sare și lapte de cocos din bucătăria locală. Dar chiar și asta se schimbă (încet) datorită politicilor. „Având în vedere preferința bucătăriei locale pentru ingrediente mai bogate, Consiliul pentru Promovarea Sănătății a lansat inițiative pentru a încuraja alegerile alimentare mai sănătoase. Măsuri precum etichetarea nutrițională obligatorie și reducerea conținutului de zahăr din băuturi au făcut o diferență vizibilă în conștientizarea publică. Deși nu se știe încă exact cât de eficiente sunt aceste inițiative, eu personal evit băuturile zaharoase atunci când văd aceste etichete”, explică el.

Sistemul de sănătate din Singapore a primit, de asemenea, laude la nivel global, atât pentru calitatea îngrijirii, cât și pentru abilitatea de a menține costurile sub control. Legatum Prosperity Index din 2023 a clasat țara pe primul loc în lume în ceea ce privește sănătatea cetățenilor și accesul la servicii medicale. Singapore oferă acoperire universală, dar are și o combinație de servicii private și fonduri de economii care ajută la acoperirea cheltuielilor suplimentare.

Accent pe spațiile verzi

Însă nu doar sănătatea explică longevitatea locuitorilor. Alte politici, precum transportul public dezvoltat, încurajează mersul pe jos și exercițiile zilnice, în timp ce accentul pus pe curățenie și pe menținerea frumuseții orașului oferă un sentiment de siguranță și calm.

„Inițiativele guvernului care integrează parcuri, grădini și rezervații naturale în peisajul urban au făcut ca Singapore să fie cunoscut ca ‘oraș-grădină’”, spune Charu Kokate, partener principal la Safdie Architects și responsabilă de proiecte emblematice precum Sky Habitat Residential Towers sau Jewel Changi Airport. „După ce am locuit aici mai bine de 15 ani, sunt constant impresionată de modul în care Autoritatea de Reamenajare Urbană a planificat meticulos orașul. Accentul pe sustenabilitate, folosirea eficientă a terenului și integrarea spațiilor verzi în viața urbană sunt remarcabile. Chiar dacă legile pot fi stricte, rezultatul este un mediu curat și bine întreținut.”

Unul dintre locurile sale preferate este Singapore Botanic Gardens. Situată în centrul orașului, este singura grădină tropicală recunoscută ca sit al Patrimoniului Mondial UNESCO. „Colecția sa impresionantă de orhidee și concentrarea pe cercetare și conservare fac din ea un refugiu pentru iubitorii de natură, familii și turiști în căutare de liniște și frumusețe”, spune ea.

Parcurile publice funcționează, de asemenea, ca huburi comunitare – un factor pe care toți cercetătorii longevității îl consideră esențial. „De la tineri până la seniori, vei găsi o gamă largă de oameni care fac sport în mod regulat, ajutați de parcuri extinse, zone de fitness și clase accesibile peste tot în oraș”, adaugă Syazwani.

Pentru cei care se gândesc să se mute aici, adoptarea spiritului comunitar și a stilului de viață activ este esențială. El recomandă East Coast Park, o plajă întinsă cu multe locuri pentru picnic și spațiu pentru plimbări în briza mării.

Ce trebuie știut

Deși calitatea vieții în Singapore este foarte ridicată, costurile sunt pe măsură. Țara este adesea clasată printre cele mai scumpe locuri de locuit din lume, Mercer plasând-o pe locul doi după Hong Kong.

Populația este diversă, cu oameni care emigrează aici din toată lumea, dar guvernul pune accent pe coeziunea socială, aplicată prin legi și reguli stricte. Există pedepse severe pentru aruncarea gunoaielor, fumatul în spații publice, consumul de droguri sau chiar traversarea neregulamentară, dar mulți locuitori apreciază aceste reguli pentru că mențin orașul sigur și frumos.

„Politicile guvernului sunt atent aliniate la nevoile populației, concentrându-se pe îmbunătățirea calității vieții, sprijinirea stabilității economice și menținerea armoniei sociale”, spune Kokate. „Stabilitatea politică a Singapore-ului joacă un rol esențial în atragerea investițiilor, în creșterea economică și în consolidarea coeziunii sociale.”

Totuși, țara își celebrează și diversitatea, mai ales prin bucătăria renumită la nivel mondial și festivaluri anuale, de la Anul Nou Chinezesc și Deepavali (Diwali) până la Festivalul Internațional al Artelor.

„Orașul are ceva pentru toată lumea, indiferent de vârstă”, adaugă Kokate. „Societatea multiculturală îmbrățișează o gamă largă de tradiții, creând o experiență culturală bogată și vibrantă, care îmbogățește viața atât pentru localnici, cât și pentru expați.”