Vreme instabilă în primele zile din septembrie / Canicula revine spre sfârşitul săptămânii viitoare (prognoză)

Vremea va fi instabilă în cea mai mare parte a ţării în primele zile ale lunii septembrie, inclusiv în Bucureşti, şi se va răci faţă de zilele precedente, însă ulterior va intra într-un proces de încălzire, iar temperaturile vor urca spre sfârşitul săptămânii viitoare până la 36 de grade Celsius, potrivit prognozei emise de Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM), valabilă până pe data de 7 septembrie 2025, transmite Agerpres.

Astfel, în intervalul 31 august, 9:00 – 1 septembrie, ora 9:00, vremea va fi în general instabilă, iar în vestul, sudul şi centrul ţării se va răci semnificativ faţă de ziua precedentă, în timp ce în est şi sud-est se va menţine călduroasă după-amiaza, cu disconfort termic ridicat şi indice temperatură umezeală (ITU) ce va atinge pe arii restrânse pragul critic de 80 de unităţi. Vor fi înnorări temporar accentuate, averse ce vor avea şi caracter torenţial şi descărcări electrice, ziua, în sud-vestul, sudul şi centrul ţării, precum şi în zonele de deal şi de munte şi local în rest, iar noaptea îndeosebi în centru şi est. În intervale scurte de timp sau prin acumulare, vor fi cantităţi de apă însemnate, pe alocuri de peste 25 – 30 litri/mp, iar în special în Transilvania, sudul Banatului, nordul Olteniei şi al Munteniei, pe arii restrânse de peste 50 – 60 litri/mp. Izolat vor fi căderi de grindină. Vântul va sufla slab şi moderat, cu intensificări în sud şi est, cu precădere în timpul ploilor, când vor fi posibile şi vijelii (rafale de 50 – 70 km/h).

Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 21 şi 31 de grade, mai ridicate în centrul şi sudul Moldovei, în estul Munteniei şi în partea continentală a Dobrogei, până la 33 – 34 de grade, iar cele minime se vor situa în general între 12 şi 19 grade. Izolat se va semnala ceaţă, dimineaţa în sudest, iar noaptea mai ales în vest şi centru.

În Bucureşti, vremea va deveni în general instabilă, iar valorile termice vor scădea faţă de ziua anterioară. Cerul va avea înnorări, mai accentuate după-amiaza, când vor fi perioade cu averse posibil moderate cantitativ şi descărcări electrice. Vântul va sufla moderat, cu intensificări de scurtă durată. Temperatura maximă se va situa în jurul a 26 de grade, iar cea minimă va fi de 15 – 17 grade Celsius.

În intervalul 1 septembrie, ora 9:00 – 2 septembrie, ora 9:00, vremea se va ameliora sub aspectul manifestărilor de instabilitate atmosferică şi se va încălzi faţă de ziua precedentă în vest, centru şi sud, iar în est şi sud-est, valorile termice diurne vor marca o scădere uşoară. Cerul va fi variabil, ziua cu înnorări temporare, averse şi posibil descărcări electrice, local în zonele de munte, pe arii restrânse în Transilvania şi în nordul Munteniei şi izolat în celelalte regiuni. Vor fi condiţii de grindină, iar în special în zona Carpaţilor Orientali cantităţile de apă vor depăşi 10 – 20 litri/mp. Vântul va sufla slab şi moderat, cu uşoare intensificări în prima parte a intervalului în sud-vest, în extremitatea de sud şi nord-est. Temperaturile maxime se vor încadra între 25 şi 32 de grade Celsius, iar cele minime vor fi cuprinse între 9 grade în depresiunile Carpaţilor Orientali şi 21 – 22 de grade pe litoral. Dimineaţa şi noaptea izolat se va semnala ceaţă.

În Capitală, vremea va fi predominant frumoasă şi se va încălzi faţă de ziua precedentă. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab şi moderat. Temperatura maximă va fi de 30 – 31 de grade, iar cea minimă de 16 – 18 grade Celsius.

Pentru perioada 2 septembrie, ora 9:00 – 3 septembrie, ora 9:00, meteorologii prognozează o vreme care va continua să se încălzească devenind călduroasă în orele amiezii în cea mai mare parte a ţării, izolat caniculară şi cu disconfort termic în creştere în Banat şi sudul Munteniei. Cerul va fi variabil cu înnorări temporare şi pe arii restrânse ploi slabe, ziua la munte, iar noaptea în vest. Vântul va sufla slab şi moderat. Temperaturile maxime se vor încadra între 28 şi 35 de grade, iar cele minime între 8 grade în estul Transilvaniei şi 23 de grade pe litoral. Dimineaţa şi noaptea se va semnala ceaţă, local în Transilvania şi izolat în celelalte regiuni.

Şi în Bucureşti vremea va continua să se încălzească, devenind călduroasă după-amiaza. Cerul va fi variabil, mai mult senin dimineaţa şi noaptea, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi de 33 – 34 de grade Celsius, iar cea minimă va fi de 18 – 19 grade, mai scăzută în zona preorăşenească unde se va situa în jurul a 16 grade.

Vremea se va menţine călduroasă în cea mai mare parte a ţării, în perioada 3 septembrie, ora 9:00 – 4 septembrie, ora 9:00, local caniculară şi cu disconfort termic ridicat în regiunile sudice şi sud-estice. Instabilitatea atmosferică se va accentua în jumătatea de vest a teritoriului, unde mai ales în a doua parte a zilei şi la începutul nopţii vor fi averse şi descărcări electrice. Izolat va cădea grindină, iar cantităţile de apă vor fi însemnate. În restul teritoriului cerul va fi variabil, cu înnorări spre seară şi noaptea, când fenomene asociate instabilităţii se vor semnala pe arii restrânse. Vântul va prezenta intensificări în sud-est, dar şi în timpul ploilor. Temperaturile maxime se vor încadra în general între 27 şi 36 de grade Celsius, iar cele minime între 11 şi 22 de grade. Izolat dimineaţa şi noaptea va fi ceaţă.

În Capitală, vremea va deveni caniculară cu disconfort termic ridicat după-amiaza. Cerul va fi variabil, cu unele înnorări seara şi noaptea când vor fi condiţii pentru ploi de scurtă durată şi descărcări electrice. Vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi de 35 – 36 de grade Celsius, iar cea minimă de 17 – 19 grade.

Meteorologii prognozează pentru intervalul 4 septembrie, ora 9:00 – 7 septembrie, ora 9:00, o vreme călduroasă în cea mai mare parte a ţării, pe arii restrânse caniculară în sud-vest şi sud, mai ales spre finalul intervalului. Probabilitatea pentru manifestări de instabilitate atmosferică va fi mai mare în prima zi în centru şi est, precum şi la munte.

În intervalul menţionat, în Capitală, vremea va fi călduroasă, iar probabilitatea pentru manifestări de instabilitate atmosferică va fi mai mare în prima zi a intervalului.