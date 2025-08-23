Voluntari din patru ţări europene cercetează situl castrului roman de la Micia, unul dintre cele mai importante din Dacia Romană / ”Încercăm să-i învăţăm cultura şi civilizaţia românească”

Voluntari din patru ţări europene – Germania, Spania, Italia şi România participă, alături de specialişti, la activităţile de cercetare arheologică care se desfăşoară, în aceste zile, în situl castrului roman de la Micia, unul dintre cele mai importante din Dacia Romană, transmite Agerpres.

Cei 17 voluntari au fost selectaţi prin programul Corpul European de Solidaritate, finanţat de Uniunea Europeană, şi sunt coordonaţi de specialişti ai Muzeului Naţional de Istorie al României (MNIR) şi ai Muzeului Civilizaţiei Dacice şi Romane (MCDR) Deva.

De anul trecut, MNIR este acreditat la Comisia Europeană pentru a derula activităţi pe fonduri europene în Corpul European de Solidaritate. Totodată, situl de la Micia este singurul din ţară care are toate acreditările pentru a desfăşura aceste activităţi în momentul ăsta din România.

„Voluntarii sunt recrutaţi pe baza platformelor de pe site-ul Comisiei Europene şi încercăm să îi facem să funcţioneze ca o echipă, să se integreze în comunitatea locală, să înţeleagă importanţa şi valoarea patrimoniului, nu numai local, ci şi universal, să se simtă în egală măsură responsabili de patrimoniu nostru, punându-l pe picior de egalitate cu patrimoniu universal. Încercăm să-i învăţăm cultura şi civilizaţia românească”, a declarat, pentru AGERPRES, responsabilul ştiinţific al sitului Micia, Mihaela Simion, arheolog la MNIR.

Voluntarii, dintre care jumătate sunt români, îşi desfăşoară activitatea ca o echipă şi sunt învăţaţi să se adreseze comunităţii locale, dar şi să promoveze în comunităţile în care se întorc cunoştinţele şi lucrurile plăcute pe care le-au aflat despre România.

„În această perioadă voluntarii au un program extrem de complex. În fiecare dimineaţă merg pe situl arheologic de la Micia, unde învaţă în ce constă activitatea de arheologie şi de prezervare a patrimoniului. După aceea, ei, fiind voluntari, au un program absolut special, se întorc la bază, (…) iar de la ora 17:00 încep activităţile care constau în cursuri, prelegeri, prezentări interactive, inclusiv între ei, teme de elaborat pentru comunitatea locală, excursii, diverse activităţi. De exemplu, vinerea viitoare o să încercăm să facem pentru ei un atelier de pâine în satul Veţel, să le prezentăm costumele naţionale de aici din zonă, muzica de aici, avem inclusiv seri în care gătim intercultural, fiecare îşi promovează propria bucătărie”, a arătat Mihaela Simion.

De altfel, voluntarii au realizat deja o planşă interactivă în care prezintă istoria sitului de la Micia într-un format accesibil copiilor, materialul didactic urmând să rămână la şcoala din comuna Veţel, pe teritoriul căreia se află amplasat castrul roman.

„Proiectul aduce studenţi şi masteranzi din Europa într-un sit roman extrem de important pentru noi, aici, la Micia, sit despre care sperăm să se bucure în anii următori de finanţările şi de vizibilitatea necesare. Îi aducem aici ca să experimenteze atât partea de cercetare arheologică, de studiu, cât şi aceea de implicare în viaţa comunităţii, în salvarea şi promovarea patrimoniului cultural. (…) Sperăm în finanţări pentru conservarea şi restaurarea sitului, iar în ceea ce priveşte acest proiect, el se va finaliza cu o pagină web”, a menţionat, la rândul său, managerul MCDR Deva, Liliana Ţolaş.

Muzeul din Deva desfăşoară cercetări la Micia de aproape 15 ani, iar descoperirile din campaniile derulate aici sunt expuse în Lapidariumul MCDR Deva.

Totodată, în acest interval de timp, MCDR Deva a reuşit să cumpere terenurile pe care se află situl istoric, astfel că acum nu se mai pot face niciun fel de intervenţii neautorizate în zonă.

„Situl de la Micia este unul de foarte mare importanţă istorică şi are două componente. Iniţial a început ca un puternic pilon militar al Provinciei Dacia. Chiar din timpul războaielor de cucerire au fost cantonate trupe acolo. Pe urmă, Traian le-a lăsat să păzească accesul pe Valea Mureşului – fiind în apropierea defileului râului – de accesul dinspre vest, în provincie. Au fost foarte mulţi soldaţi cantonaţi acolo şi trupele au fost suplimentate de-a lungul timpului, astfel încât în prima parte a secolului al III-lea am avut peste 1.500 de soldaţi în acea zonă: arcaşi aduşi din Orient, din zona Siriei, călăreţi aduşi din Spania şi, ultima dată, forţele au fost suplimentate cu o trupă de mauri din nordul Africii. Trebuiau să controleze o zonă foarte vastă – toată Valea Mureşului, Poiana Ruscă, Munţii Apuseni, până la protejarea capitalei de la Ulpia Traiana Sarmizegetusa”, a explicat şi arheologul Marius Barbu, de la MCDR Deva, care se ocupă de cercetările din acest sit.

Din a doua parte a secolului al II-lea şi în secolul al III-lea, în jurul castrului de la Micia s-a dezvoltat şi o mare aşezare civilă care avea statutul de „pagus”, de târg, dar avea infrastructură de oraş roman.

„Castrul, partea militară, cazarma în care erau soldaţi, are peste 7 hectare, 7,2 hectare la extinderea ei maximă, în prima parte a secolului al III-lea, iar comunitatea civilă se întinde pe alte câteva zeci de hectare. Dacă punem la socoteală şi cele două necropole din vest şi din est, ajungem la peste 40-50 de hectare. (…) Are o întindere destul de mare, pe toată lunca mănoasă a Mureşului, în zona cuprinsă între Veţel, Mintia şi Herepeia, dar ca număr de locuitori nu ajunge la anvergura capitalei Ulpia Traiana Sarmizegetusa. Era totuşi o populaţie de circa 1.500 de soldaţi în castru şi vreo 15.000 de civili”, a arătat arheologul Marius Barbu.

Proiectul „Cultures Building Inclusion and Solidarity through Culture and Heritage” (BISCULT), la care participă voluntarii de la Micia, este implementat de către MNIR în perioada 1 octombrie 2024 – 30 noiembrie 2025 şi este finanţat de Uniunea Europeană (UE) prin programul Corpul European de Solidaritate (ESC) cu suma de 51.614 euro.

Proiectul are ca activităţi principale stagii individuale de voluntariat de câte 6 luni şi o activitate de echipă de 4 săptămâni, ultima desfăşurată la Micia, comuna Veţel, judeţul Hunedoara.

Grupul de voluntari de la Micia va rămâne în zonă până pe 4 septembrie.