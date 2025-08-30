VIDEO Haos pe linia boxelor în Olanda: McLaren, amendată de FIA
McLaren a fost amendată de FIA pentru un incident care a avut loc între Oscar Piastri și George Russell pe linia boxelor în timpul antrenamentelor libere 2 pentru Marele Premiu al Olandei de Formula 1.
Incidentul dintre Piastri și Russell a dus la o amendă dată de FIA celor de la McLaren
Episodul penalizat de FIA a avut loc în momentul în care Piastri a tras de volan și a virat spre boxa celor de la McLaren. Pilotul australian nu a dus până la capăt acțiunea sa, iar la scurt timp s-a răzgândit și a revenit pe circuit.
Incidentul l-a implicat și pe George Russell, cel care se afla în spatele monopostului condus de Piastri.
Britanicul a fost nevoit să frâneze brusc pentru a evita un accident cu mașina condusă de Piastri.
„Nu a fost hotărât ce vrea să facă și m-a speriat un pic”, transmite Russell.
„Când ești pe pistă, ești pregătit pentru orice, dar în pitlane, unde mergi foarte încet, te relaxezi. Mă uitam la ecran și m-am gândit: O, Doamne! – da, m-a luat prin surprindere”, a completat Russell.
Incidentul a fost analizat de comisarii FIA, aceștia urmărind imaginile video. În plus, au fost adăugate la dosar înregistrări audio de pe radioul celor de la McLaren.
Concluzia a fost că Piastri nu a avut vreo vină, el ascultând doar de ordinele date de superiori. În aceste condiții, Oscar nu a fost sancționat în vreun fel, dar McLaren a primit o amendă de 5.000 de euro.
„Mașina 81 a încercat să părăsească banda rapidă și să intre în boxa sa în timpul unei perioade de steag roșu.
Intrarea a fost blocată de personalul echipei, iar pilotului i s-a făcut semn să continue mai departe.
Revenind pe banda rapidă, Piastri a generat situația în care mașina 63 (n.r. condusă de Russell) a fost obligată să frâneze puternic”, se arată în documentul oficial.
„Nu a fost provocată nicio coliziune; cu toate acestea, situația ar fi putut duce la una. De asemenea, ar fi putut duce la rănirea unuia sau mai multor membri ai echipei aflați pe linia boxelor”, se mai precizează în analiza FIA.
Russell and Piastri having a moment in the pit lane during FP2 😮💥
George was not best pleased! #F1 #DutchGP pic.twitter.com/PAjRpYQKre
— Formula 1 (@F1) August 29, 2025
Programul Marelui Premiu din Olanda, ediția din 2025
Vineri, 29 august
- Antrenamente 1 / Norris – cel mai rapid
- Antrenamente 2 / Norris – cel mai rapid
Sâmbătă, 30 august
- Antrenamente 3 / 12:30 – 13:30 / Antena Play direct
- Calificări / 16:00 – 17:00 / Antena 3 și Antena Play direct
Duminică, 31 august
- Cursa / ora 16:00 / Antena 1 și Antena Play direct
Ce a fost în 2024 în Marele Premiu al Olandei
- Pole position: Lando Norris (McLaren / 1:09.673)
- Cel mai rapid tur: Lando Norris (McLaren / 1:13. 817 în turul 72)
- Locul 1: Lando Norris (McLaren)
- Locul 2: Max Verstappen (RedBull Racing)
- Locul 3: Charles Leclerc (Ferrari)
Zandvoort Circuit
- Primul Grand Prix găzduit: 1952
- Lungime circuit: 4,259 km
- Număr de tururi: 72
- Cel mai rapid tur: 1:11.097 Lewis Hamilton, Mercedes, în 2021
- Distanță totală GP: 306,587 de km
- Circuitul are două zone DRS (sistemul menit să favorizeze depășirile în F1)
Clasamentul piloților
- Oscar Piastri (Australia) 284 de puncte
- Lando Norris (Marea Britanie) 275
- Max Verstappen (Olanda) 187
- George Russell (Marea Britanie) 172
- Charles Leclerc (Monaco) 151
- Lewis Hamilton (Marea Britanie) 109
- Andrea Kimi Antonelli (Italia) 64
- Alexander Albon (Thailanda) 54
- Nico Hulkenberg (Germania) 37
- Esteban Ocon (Franța) 27
- Fernando Alonso (Spania) 26
- Lance Stroll (Canada) 26
- Isack Hadjar (Franța) 22
- Pierre Gasly (Franța) 20
- Liam Lawson (Noua Zeelandă) 20
- Carlos Sainz (Spania) 16
- Gabriel Bortoleto (Brazilia) 14
- Yuki Tsuonoda (Japonia) 10
- Oliver Bearman (Haas) 8
- Franco Colapinto (Argentina) 0
- Jack Doohan (Australia) 0
Clasamentul constructorilor
- McLaren-Mercedes 559 puncte
- Ferrari 260
- Mercedes 236
- Red Bull 194
- Williams-Mercedes 70
- Aston Martin 52
- Kick Sauber 51
- Racing Bulls 45
- Haas 35
- Alpine 20
Marile Premii din sezonul 2025 al Formulei 1
- Australia (Albert Park) – Câștigător Lando Norris
- China (Shanghai) – 23 martie – Câștigător Oscar Piastri
- Japonia (Suzuka) – 6 aprilie – Câștigător Max Verstappen
- Bahrain (Sakhir) – 13 aprilie – Câștigător Oscar Piastri
- Arabia Saudită (Jeddah) – Câștigător Oscar Piastri
- Miami (International Autodrome) – Câștigător Oscar Piastri
- Emilia Romagna (Imola) – Câștigător Max Verstappen
- Monaco (Circuit de Monaco) – Câștigător Lando Norris
- Barcelona (Montmelo) – Câștigător Oscar Piastri
- Canada (Gilles Villeneuve, Montreal) – Câștigător George Russell
- Austria (Spielberg) – Câștigător Lando Norris
- Marea Britanie (Silverstone) – Câștigător Lando Norris
- Belgia (Spa-Francorchamps) – Câștigător Oscar Piastri
- Ungaria (Hungaroring) – Câștigător Lando Norris
- Olanda (Zandvoort) – 31 august
- Italia (Monza) – 7 septembrie
- Azerbaijan (Baku) – 21 septembrie
- Singapore (Marina Bay) – 5 octombrie
- SUA (Austin) – 19 octombrie
- Mexic (Hermanos Rodriguez) – 26 octombrie
- Sao Paulo (Interlagos) – 9 noiembrie
- Las Vegas (Nevada) – 22 noiembrie
- Qatar (Lusail) – 30 noiembrie
- Abu Dhabi (Yas Marina) – 7 decembrie.
