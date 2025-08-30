VIDEO Haos pe linia boxelor în Olanda: McLaren, amendată de FIA

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

McLaren a fost amendată de FIA pentru un incident care a avut loc între Oscar Piastri și George Russell pe linia boxelor în timpul antrenamentelor libere 2 pentru Marele Premiu al Olandei de Formula 1.

Incidentul dintre Piastri și Russell a dus la o amendă dată de FIA celor de la McLaren

Episodul penalizat de FIA a avut loc în momentul în care Piastri a tras de volan și a virat spre boxa celor de la McLaren. Pilotul australian nu a dus până la capăt acțiunea sa, iar la scurt timp s-a răzgândit și a revenit pe circuit.

Incidentul l-a implicat și pe George Russell, cel care se afla în spatele monopostului condus de Piastri.

Britanicul a fost nevoit să frâneze brusc pentru a evita un accident cu mașina condusă de Piastri.

„Nu a fost hotărât ce vrea să facă și m-a speriat un pic”, transmite Russell.

„Când ești pe pistă, ești pregătit pentru orice, dar în pitlane, unde mergi foarte încet, te relaxezi. Mă uitam la ecran și m-am gândit: O, Doamne! – da, m-a luat prin surprindere”, a completat Russell.

Incidentul a fost analizat de comisarii FIA, aceștia urmărind imaginile video. În plus, au fost adăugate la dosar înregistrări audio de pe radioul celor de la McLaren.

Concluzia a fost că Piastri nu a avut vreo vină, el ascultând doar de ordinele date de superiori. În aceste condiții, Oscar nu a fost sancționat în vreun fel, dar McLaren a primit o amendă de 5.000 de euro.

„Mașina 81 a încercat să părăsească banda rapidă și să intre în boxa sa în timpul unei perioade de steag roșu.

Intrarea a fost blocată de personalul echipei, iar pilotului i s-a făcut semn să continue mai departe.

Revenind pe banda rapidă, Piastri a generat situația în care mașina 63 (n.r. condusă de Russell) a fost obligată să frâneze puternic”, se arată în documentul oficial.

„Nu a fost provocată nicio coliziune; cu toate acestea, situația ar fi putut duce la una. De asemenea, ar fi putut duce la rănirea unuia sau mai multor membri ai echipei aflați pe linia boxelor”, se mai precizează în analiza FIA.

Russell and Piastri having a moment in the pit lane during FP2 😮💥 George was not best pleased! #F1 #DutchGP pic.twitter.com/PAjRpYQKre — Formula 1 (@F1) August 29, 2025

Programul Marelui Premiu din Olanda, ediția din 2025

Vineri, 29 august

Antrenamente 1 / Norris – cel mai rapid

Antrenamente 2 / Norris – cel mai rapid

Sâmbătă, 30 august

Antrenamente 3 / 12:30 – 13:30 / Antena Play direct

Calificări / 16:00 – 17:00 / Antena 3 și Antena Play direct

Duminică, 31 august

Cursa / ora 16:00 / Antena 1 și Antena Play direct

Ce a fost în 2024 în Marele Premiu al Olandei

Pole position: Lando Norris (McLaren / 1:09.673)

Cel mai rapid tur: Lando Norris (McLaren / 1:13. 817 în turul 72)

Locul 1: Lando Norris (McLaren)

Locul 2: Max Verstappen (RedBull Racing)

Locul 3: Charles Leclerc (Ferrari)

Zandvoort Circuit

Primul Grand Prix găzduit: 1952

Lungime circuit: 4,259 km

Număr de tururi: 72

Cel mai rapid tur: 1:11.097 Lewis Hamilton, Mercedes, în 2021

Distanță totală GP: 306,587 de km

Circuitul are două zone DRS (sistemul menit să favorizeze depășirile în F1)

Clasamentul piloților

Oscar Piastri (Australia) 284 de puncte Lando Norris (Marea Britanie) 275 Max Verstappen (Olanda) 187 George Russell (Marea Britanie) 172 Charles Leclerc (Monaco) 151 Lewis Hamilton (Marea Britanie) 109 Andrea Kimi Antonelli (Italia) 64 Alexander Albon (Thailanda) 54 Nico Hulkenberg (Germania) 37 Esteban Ocon (Franța) 27 Fernando Alonso (Spania) 26 Lance Stroll (Canada) 26 Isack Hadjar (Franța) 22 Pierre Gasly (Franța) 20 Liam Lawson (Noua Zeelandă) 20 Carlos Sainz (Spania) 16 Gabriel Bortoleto (Brazilia) 14 Yuki Tsuonoda (Japonia) 10 Oliver Bearman (Haas) 8 Franco Colapinto (Argentina) 0 Jack Doohan (Australia) 0

Clasamentul constructorilor

McLaren-Mercedes 559 puncte Ferrari 260 Mercedes 236 Red Bull 194 Williams-Mercedes 70 Aston Martin 52 Kick Sauber 51 Racing Bulls 45 Haas 35 Alpine 20

Marile Premii din sezonul 2025 al Formulei 1