RedBull, uimită de revenirea Aston Martin: „Salt uriaș, cineva de acolo are o anumită influență”

Aston Martin are parte până acum de un weekend neașteptat de bun în Olanda, iar „saltul uriaș” înregistrat de echipa britanică este privit cu suspiciune de Helmut Marko, consilierul pentru motorsport al celor de la RedBull Racing.

Helmut Marko crede că deja se vede mâna lui Adrian Newey la Aston Martin

Aston Martin s-a strecurat în topul grilei din Formula 1 în primele două antrenamente din Olanda, iar Helmut Marko a comentat imediat ascensiunea rapidă a echipei rivale.

Oficialul celor de la RedBull spune, printre altele, că este posibil să se vadă deja „efectul Newey” la Aston Martin.

„Saltul este cu adevărat uriaș. La Spa erau încă ultimii sau penultimii, iar acum conduc în mod regulat în partea din față (e vorba de cele două sesiuni de antrenamente libere de la Zandvoort). Cu siguranță asta indică faptul că cineva de acolo are o anumită influență”, a spus consilierul RedBull, citat de

racingnews365.com.

Întrebat dacă Adrian Newey este deja responsabil pentru schimbarea de formă a celor de la Aston Martin, Marko a admis: „Nu știu, dar Newey este întotdeauna un avantaj.”

În FP2 (antrenamentele libere cu numărul doi), Fernando Alonso a fost al doilea, el situându-se între cei doi piloți McLaren.

În ceea ce privește lupta pentru victorie pe circuitul de la Zandvoort, Helmut Marko este de părere că trei echipe se vor bate pentru podium în Olanda, în timp ce McLaren este văzută favorită să se impună.

„Aston Martin este surprinzător de puternică, iar Mercedes este mai mult sau mai puțin la egalitate. Ferrari pare să aibă ceva mai multe probleme. S-ar putea să fie o luptă între Aston Martin, Mercedes și noi (n.r. RedBull).”

Programul Marelui Premiu din Olanda, ediția din 2025

Vineri, 29 august

Antrenamente 1 / Norris – cel mai rapid

Antrenamente 2 / Norris – cel mai rapid

Sâmbătă, 30 august

Antrenamente 3 / 12:30 – 13:30 / Antena Play direct

Calificări / 16:00 – 17:00 / Antena 3 și Antena Play direct

Duminică, 31 august

Cursa / ora 16:00 / Antena 1 și Antena Play direct

Ce a fost în 2024 în Marele Premiu al Olandei

Pole position: Lando Norris (McLaren / 1:09.673)

Cel mai rapid tur: Lando Norris (McLaren / 1:13. 817 în turul 72)

Locul 1: Lando Norris (McLaren)

Locul 2: Max Verstappen (RedBull Racing)

Locul 3: Charles Leclerc (Ferrari)

Zandvoort Circuit

Primul Grand Prix găzduit: 1952

Lungime circuit: 4,259 km

Număr de tururi: 72

Cel mai rapid tur: 1:11.097 Lewis Hamilton, Mercedes, în 2021

Distanță totală GP: 306,587 de km

Circuitul are două zone DRS (sistemul menit să favorizeze depășirile în F1)

Clasamentul piloților

Oscar Piastri (Australia) 284 de puncte Lando Norris (Marea Britanie) 275 Max Verstappen (Olanda) 187 George Russell (Marea Britanie) 172 Charles Leclerc (Monaco) 151 Lewis Hamilton (Marea Britanie) 109 Andrea Kimi Antonelli (Italia) 64 Alexander Albon (Thailanda) 54 Nico Hulkenberg (Germania) 37 Esteban Ocon (Franța) 27 Fernando Alonso (Spania) 26 Lance Stroll (Canada) 26 Isack Hadjar (Franța) 22 Pierre Gasly (Franța) 20 Liam Lawson (Noua Zeelandă) 20 Carlos Sainz (Spania) 16 Gabriel Bortoleto (Brazilia) 14 Yuki Tsuonoda (Japonia) 10 Oliver Bearman (Haas) 8 Franco Colapinto (Argentina) 0 Jack Doohan (Australia) 0

Clasamentul constructorilor

McLaren-Mercedes 559 puncte Ferrari 260 Mercedes 236 Red Bull 194 Williams-Mercedes 70 Aston Martin 52 Kick Sauber 51 Racing Bulls 45 Haas 35 Alpine 20

Marile Premii din sezonul 2025 al Formulei 1