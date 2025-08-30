Max Verstappen explică de ce McLaren domină categoric F1 în acest sezon
Max Verstappen a vorbit înainte de Marele Premiu al Olandei despre rivalii de la McLaren, campionul mondial en-titre explicând de ce monopostul echipei de la Woking nu are rival în sezonul 2025 al Formulei 1. „Pneurile sunt cheia succesului McLaren”, transmite, printre altele, pilotul olandez al celor de la RedBull.
Verstappen nu se mai ferește de cuvinte și recunoaște că MCL-39 este de departe cel mai bun monopost de pe grila de start a Formulei 1.
Mai mult decât atât, Max explică de ce echipa britanică domină aproape weeekend de weekend în Marele Circ.
Verstappen spune că monopostul McLaren gestionează pneurile la un nivel superior tuturor rivalilor.
„În primul rând, mașina McLaren este cu siguranță mai bună pe pneurile sale. Menține pneurile în viață mult mai frumos decât toate celelalte mașini de pe grilă. Puteți vedea clar acest lucru pe carosabil umed, în special pe cele intermediare.
Dacă ai un management bun al pneurilor, iese și mai mult pe acel pneu, pentru că este mai fragil. Se supraîncălzește și mai repede, iar ei cu siguranță au asta foarte bine sub control”, transmite Verstappen.
În plus, Max aduce în discuție și un al doilea aspect foarte important în dominația celor de la McLaren: performanța superioară în viraje cu viteză medie.
„Cred că performanța lor la viteză medie este incredibilă în comparație cu, aș spune, toți ceilalți de pe grilă. Rotația pe care o au pe puntea față fără să piardă cea spate este ceva incredibil de văzut”, explică Verstappen.
Cu Verstappen departe în ierarhia generală, lupta pentru titlul mondial pare că se va da anul acesta între Oscar Piastri și Lando Norris, cei doi piloți ai McLaren.
Programul Marelui Premiu din Olanda, ediția din 2025
Vineri, 29 august
- Antrenamente 1 / Norris – cel mai rapid
- Antrenamente 2 / Norris – cel mai rapid
Sâmbătă, 30 august
- Antrenamente 3 / 12:30 – 13:30 / Antena Play direct
- Calificări / 16:00 – 17:00 / Antena 3 și Antena Play direct
Duminică, 31 august
- Cursa / ora 16:00 / Antena 1 și Antena Play direct
Ce a fost în 2024 în Marele Premiu al Olandei
- Pole position: Lando Norris (McLaren / 1:09.673)
- Cel mai rapid tur: Lando Norris (McLaren / 1:13. 817 în turul 72)
- Locul 1: Lando Norris (McLaren)
- Locul 2: Max Verstappen (RedBull Racing)
- Locul 3: Charles Leclerc (Ferrari)
Zandvoort Circuit
- Primul Grand Prix găzduit: 1952
- Lungime circuit: 4,259 km
- Număr de tururi: 72
- Cel mai rapid tur: 1:11.097 Lewis Hamilton, Mercedes, în 2021
- Distanță totală GP: 306,587 de km
- Circuitul are două zone DRS (sistemul menit să favorizeze depășirile în F1)
Clasamentul piloților
- Oscar Piastri (Australia) 284 de puncte
- Lando Norris (Marea Britanie) 275
- Max Verstappen (Olanda) 187
- George Russell (Marea Britanie) 172
- Charles Leclerc (Monaco) 151
- Lewis Hamilton (Marea Britanie) 109
- Andrea Kimi Antonelli (Italia) 64
- Alexander Albon (Thailanda) 54
- Nico Hulkenberg (Germania) 37
- Esteban Ocon (Franța) 27
- Fernando Alonso (Spania) 26
- Lance Stroll (Canada) 26
- Isack Hadjar (Franța) 22
- Pierre Gasly (Franța) 20
- Liam Lawson (Noua Zeelandă) 20
- Carlos Sainz (Spania) 16
- Gabriel Bortoleto (Brazilia) 14
- Yuki Tsuonoda (Japonia) 10
- Oliver Bearman (Haas) 8
- Franco Colapinto (Argentina) 0
- Jack Doohan (Australia) 0
Clasamentul constructorilor
- McLaren-Mercedes 559 puncte
- Ferrari 260
- Mercedes 236
- Red Bull 194
- Williams-Mercedes 70
- Aston Martin 52
- Kick Sauber 51
- Racing Bulls 45
- Haas 35
- Alpine 20
Marile Premii din sezonul 2025 al Formulei 1
- Australia (Albert Park) – Câștigător Lando Norris
- China (Shanghai) – 23 martie – Câștigător Oscar Piastri
- Japonia (Suzuka) – 6 aprilie – Câștigător Max Verstappen
- Bahrain (Sakhir) – 13 aprilie – Câștigător Oscar Piastri
- Arabia Saudită (Jeddah) – Câștigător Oscar Piastri
- Miami (International Autodrome) – Câștigător Oscar Piastri
- Emilia Romagna (Imola) – Câștigător Max Verstappen
- Monaco (Circuit de Monaco) – Câștigător Lando Norris
- Barcelona (Montmelo) – Câștigător Oscar Piastri
- Canada (Gilles Villeneuve, Montreal) – Câștigător George Russell
- Austria (Spielberg) – Câștigător Lando Norris
- Marea Britanie (Silverstone) – Câștigător Lando Norris
- Belgia (Spa-Francorchamps) – Câștigător Oscar Piastri
- Ungaria (Hungaroring) – Câștigător Lando Norris
- Olanda (Zandvoort) – 31 august
- Italia (Monza) – 7 septembrie
- Azerbaijan (Baku) – 21 septembrie
- Singapore (Marina Bay) – 5 octombrie
- SUA (Austin) – 19 octombrie
- Mexic (Hermanos Rodriguez) – 26 octombrie
- Sao Paulo (Interlagos) – 9 noiembrie
- Las Vegas (Nevada) – 22 noiembrie
- Qatar (Lusail) – 30 noiembrie
- Abu Dhabi (Yas Marina) – 7 decembrie.
