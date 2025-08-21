Vance: „Europenii trebuie să-şi asume cea mai mare parte a poverii pentru securitatea Ucrainei” / ”Este continentul lor, este securitatea lor”

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Vicepreşedintele Statelor Unite, J.D. Vance, a declarat miercuri că ţările europene trebuie să îşi asume „cea mai mare parte a poverii” pentru a garanta securitatea Ucrainei, având în vedere că este continentul lor, relatează EFE şi Reuters, transmite Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

„Nu cred că ar trebui să ne asumăm totul. Cred că trebuie să ajutăm, dacă este necesar, pentru a opri războiul şi crimele. Dar cred că trebuie să ne aşteptăm, iar preşedintele (Donald Trump) cu siguranţă se aşteaptă, ca Europa să joace rolul central”, a declarat Vance într-un interviu la postul de televiziune Fox News.

„Indiferent de forma pe care o va lua aceasta, europenii vor trebui să-şi asume cea mai mare parte a poverii. Este continentul lor, este securitatea lor, iar preşedintele a fost foarte clar – ei vor trebui să îşi intensifice eforturile”, a adăugat el.

În cadrul interviului, Vance a mai spus că, în timpul vizitei liderilor europeni şi a preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski la Casa Albă luni, Trump a luat iniţiativa de a-l suna imediat pe preşedintele rus Vladimir Putin pentru a încerca să avanseze în privinţa unei posibile întâlniri bilaterale între cele două părţi.

Vance a precizat că Rusia vrea o parte din teritoriul ucrainean, „majoritatea acesteia fiind ocupată de ei, dar şi ceva ce nu au ocupat”.

Rusia ocupă aproximativ o cincime din Ucraina, iar Trump a spus că „schimbul de teritorii” şi modificările de teritorii vor fi cruciale pentru orice soluţie.

Ucraina se opune cedării oricărui teritoriu, o poziţie despre care preşedintele Volodimir Zelenski a spus că este înscrisă în Constituţia ţării.

Dar Kievul nu are în prezent capacitatea militară de a recuceri toate zonele ocupate de ruşi şi are o influenţă diplomatică limitată de a forţa o retragere pe termen scurt.

Preşedintele american Donald Trump vrea să încheie un acord de pace pentru a pune capăt războiului Rusiei în Ucraina, care durează de trei ani şi jumătate.

Una dintre priorităţile Ucrainei este garantarea securităţii împotriva agresiunii ruse. Trump a spus că nu va desfăşura trupe americane acolo, dar ar putea oferi sprijin aerian american.

Ţările europene au format o „coaliţie a voinţei” care ar angaja forţe pentru a garanta securitatea Ucrainei.

În contextul în care Trump este nemulţumit de ajutoarele militare americane de miliarde de dolari oferite Ucrainei până acum, Casa Albă a spus că Washingtonul nu va continua „să scrie cecuri în alb” pentru a finanţa apărarea Kievului.

Trump vrea să transfere aliaţilor europeni mai multe responsabilităţi pentru costuri.