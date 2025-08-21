G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Vance: „Europenii trebuie să-şi asume cea mai mare parte a poverii pentru…

JD Vance
Credit line: Tobias SCHWARZ / AFP / Profimedia

Vance: „Europenii trebuie să-şi asume cea mai mare parte a poverii pentru securitatea Ucrainei” / ”Este continentul lor, este securitatea lor”

Articole21 Aug 2 comentarii

Vicepreşedintele Statelor Unite, J.D. Vance, a declarat miercuri că ţările europene trebuie să îşi asume „cea mai mare parte a poverii” pentru a garanta securitatea Ucrainei, având în vedere că este continentul lor, relatează EFE şi Reuters, transmite Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

„Nu cred că ar trebui să ne asumăm totul. Cred că trebuie să ajutăm, dacă este necesar, pentru a opri războiul şi crimele. Dar cred că trebuie să ne aşteptăm, iar preşedintele (Donald Trump) cu siguranţă se aşteaptă, ca Europa să joace rolul central”, a declarat Vance într-un interviu la postul de televiziune Fox News.

„Indiferent de forma pe care o va lua aceasta, europenii vor trebui să-şi asume cea mai mare parte a poverii. Este continentul lor, este securitatea lor, iar preşedintele a fost foarte clar – ei vor trebui să îşi intensifice eforturile”, a adăugat el.

În cadrul interviului, Vance a mai spus că, în timpul vizitei liderilor europeni şi a preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski la Casa Albă luni, Trump a luat iniţiativa de a-l suna imediat pe preşedintele rus Vladimir Putin pentru a încerca să avanseze în privinţa unei posibile întâlniri bilaterale între cele două părţi.

Vance a precizat că Rusia vrea o parte din teritoriul ucrainean, „majoritatea acesteia fiind ocupată de ei, dar şi ceva ce nu au ocupat”.

Rusia ocupă aproximativ o cincime din Ucraina, iar Trump a spus că „schimbul de teritorii” şi modificările de teritorii vor fi cruciale pentru orice soluţie.

Ucraina se opune cedării oricărui teritoriu, o poziţie despre care preşedintele Volodimir Zelenski a spus că este înscrisă în Constituţia ţării.

Dar Kievul nu are în prezent capacitatea militară de a recuceri toate zonele ocupate de ruşi şi are o influenţă diplomatică limitată de a forţa o retragere pe termen scurt.

Preşedintele american Donald Trump vrea să încheie un acord de pace pentru a pune capăt războiului Rusiei în Ucraina, care durează de trei ani şi jumătate.

Una dintre priorităţile Ucrainei este garantarea securităţii împotriva agresiunii ruse. Trump a spus că nu va desfăşura trupe americane acolo, dar ar putea oferi sprijin aerian american.

Ţările europene au format o „coaliţie a voinţei” care ar angaja forţe pentru a garanta securitatea Ucrainei.

În contextul în care Trump este nemulţumit de ajutoarele militare americane de miliarde de dolari oferite Ucrainei până acum, Casa Albă a spus că Washingtonul nu va continua „să scrie cecuri în alb” pentru a finanţa apărarea Kievului.

Trump vrea să transfere aliaţilor europeni mai multe responsabilităţi pentru costuri.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

2 comentarii

  1. Trump si Vance latra acelasi lucru din ianuarie: europenii sa plateasca. In primul rand UE a oferit ajutor financiar mai mare decat Sua(inclusiv perioada Biden) si era si normal sa fie asa pentru ca Rusia e o amenintare directa pentru UE. Iar din ianuarie,toate armele livrate de americani au fost cumparate,nu donate.Trump le-a mai si dezactivat niste sisteme antiracheta platite de UE, pentru a-i santaja sa semneze acordul privind mineralele

  2. Are mare dreptate acest nea caisa. Europa trebuie sa se detaseze de umbrela de securitate USA. In primul rand, nu pare sa mai impartasim aceleasi valori, iar drumul „occidentalismului” nu mai e acelasi pentru fiecare dintre noi.
    Nu ar trebui sa uitam totusi de Charles De Gaulle, cel care a prezis acest moment atunci cand a tinut cu tot dinadinsul sa inarmeze nuclear Franta. Europa este fortata acum de nea caisa asta, sa se distanteze de umbrela de securitate US, pentru care a platit totusi in tot acest timp.

    Iar daca tot plateste pentru arme, si productia ar trebui sa fie tot aici in tarile care achita. Stiu ca dureaza si vor fi piedici, dar este esential sa ne detasam cu tptul de industria US.

    Si nu uitati o chestie esentiala: Trump nu este dusmanul cel mai mare al EUropei. El poate fi „imblanzit” de catre oameni infuenti, pentru ca in prostia lui, inca mai are respect pt Rusia, Italia, Germania, GB. Dar cei din esalonul II, gen JDVance asta, nu! Astia ar rupe Europa intr-un razboi sfasietor cu orice si oricine, atata timp cat ei se pot mentine la putere

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.