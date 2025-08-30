Valurile de căldură pot accelera îmbătrânirea biologică, avertizează un studiu

Un nou studiu sugerează că expunerea repetată la valuri de căldură ar putea accelera îmbătrânirea biologică, afectând cel mai grav lucrătorii în aer liber, locuitorii din mediul rural și comunitățile cu acces limitat la aer condiționat, transmite Euronews.

Expunerea repetată la valuri de căldură pare să accelereze îmbătrânirea la oameni, cu efecte dăunătoare comparabile cu fumatul, consumul de alcool sau lipsa exercițiilor fizice, sugerează un nou studiu.

Dovezi anterioare au legat valurile de căldură de creșteri pe termen scurt ale numărului de decese, de exemplu, aproape 600 de decese premature în timpul unui singur val de căldură în Anglia în acest an. Dar noile descoperiri, publicate în Nature Climate Change , relevă consecințele pe termen lung.

Cercetarea a analizat 15 ani de date privind starea de sănătate a aproape 24.922 de adulți din Taiwan, care aveau o vârstă biologică medie de 46 de ani.

Studiul a concluzionat că doar patru zile suplimentare de expunere la valuri de căldură pe o perioadă de doi ani au fost asociate cu o creștere a vârstei biologice de aproximativ nouă zile.

Cercetătorii au utilizat markeri medicali de rutină – tensiunea arterială, markeri de inflamație, colesterol și măsurători ale funcției pulmonare, hepatice și renale – pentru a calcula „vârsta biologică” a fiecărui participant și apoi au modelat modul în care această vârstă s-a modificat în urma expunerii la valuri de căldură. Studiul a constatat că muncitorii manuali, locuitorii din mediul rural și persoanele din comunitățile cu aer condiționat limitat erau mai vulnerabili la îmbătrânirea cauzată de valurile de căldură.

Pur și simplu, cei care locuiau în zone cu mai multe zile caniculare tindeau să prezinte o îmbătrânire biologică mai accentuată decât persoanele din regiunile mai răcoroase.

Studiul a recomandat oamenilor să ia măsuri pentru a face față căldurii, cum ar fi utilizarea aerului condiționat acolo unde este disponibil și petrecerea mai mult timp la umbră.

„Dacă expunerea la valuri de căldură se acumulează pe parcursul a câteva decenii, impactul asupra sănătății va fi mult mai mare decât cel raportat de noi”, a declarat dr. Cui Guo, de la Universitatea din Hong Kong, care a condus studiul.

„Valurile de căldură devin, de asemenea, mai frecvente și mai lungi, astfel încât impactul asupra sănătății ar putea fi mult mai mare [în viitor]”.

Un val de căldură este o perioadă îndelungată de temperaturi neobișnuit de ridicate, definită în raport cu pragurile climatice locale, rather than a single universal temperature. De exemplu, în Marea Britanie, Met Office declară un val de căldură atunci când temperaturile maxime zilnice depășesc pragurile regionale timp de trei sau mai multe zile consecutive – de obicei 25 °C în zonele mai răcoroase, cum ar fi Țara Galilor și Scoția, și 28 °C în zonele mai calde, inclusiv Londra și părți din East Midlands.

Pe termen scurt, căldura extremă exercită o presiune imediată asupra sistemelor de răcire ale organismului. Transpirația și creșterea fluxului sanguin către piele ajută la reglarea temperaturii, dar aceste reacții exercită o presiune suplimentară asupra inimii și rinichilor. Iar dacă lichidele și odihna sunt insuficiente, acest lucru poate duce la deshidratare, epuizare din cauza căldurii și, în cazuri grave, la insolație potențial fatală. Pe termen lung, expunerea repetată sau prelungită la temperaturi ridicate poate agrava afecțiunile cronice, inclusiv bolile cardiovasculare, respiratorii și renale.

Oamenii de știință consideră că deteriorarea celulară cumulativă – inclusiv deteriorarea ADN-ului, stresul oxidativ și inflamația cronică – poate explica de ce expunerea frecventă la căldură pare să accelereze îmbătrânirea biologică.

Noile descoperiri apar în contextul unei crize climatice globale care face ca valurile de căldură să fie mai lungi, mai intense și mai frecvente. În special, temperaturile caniculare afectează Europa, continentul cu cea mai rapidă încălzire de pe Pământ. Franța a suferit deja două valuri de căldură record în această vară, cu temperaturi care au depășit 43 de grade Celsius în anumite părți ale țării.

O evaluare recentă realizată de World Weather Attribution, o rețea internațională de cercetători*, a calculat o medie de aproximativ 41 de zile suplimentare de căldură periculoasă la nivel global în 2024.

Numărul deceselor cauzate de căldură este deja mare. Potrivit cercetătorilor, în vara anului 2022 au avut loc aproape 63.000 de decese legate de căldură în întreaga Europă. Expunerea prelungită și repetată – avertizează noul studiu – poate adăuga o povară mai silențioasă, dar cumulativă.

Organizația Internațională a Muncii estimează că peste 2,4 miliarde de persoane sunt expuse la stresul termic la locul de muncă, căldura contribuind la peste 22 de milioane de accidente de muncă și aproape 19.000 de decese legate de muncă în fiecare an.

Comisia paneuropeană pentru climă și sănătate – un grup convocat de directorul regional al OMS, dr. Hans Kluge – avertizează că fenomenele meteorologice extreme reprezintă în prezent „o urgență de sănătate publică care se desfășoară în timp real”.

Noul studiu subliniază necesitatea unor politici care să reducă inegalitățile de mediu și să consolideze reziliența la valurile de căldură, în special pentru populațiile vulnerabile. De asemenea, studiul solicită protecție țintită și planificare eficientă a asistenței medicale.