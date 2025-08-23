„Un nou val în formare”: tot mai mulți americani își caută pensia peste granițe / Țările preferate în 2025

Soare, costuri mai mici și un stil de viață mai relaxat, acestea sunt motivele care îi împing pe un număr tot mai mare de americani să își petreacă anii de pensie în afara Statelor Unite. Fenomenul, alimentat și de nemulțumirile politice sau economice interne, pare să capete amploarea unei mișcări, spun organizațiile care consiliază expatriați, relatează CNN.

„De data aceasta nu e doar un val de moment. Întrebările pe care ni le pun clienții sunt foarte concrete, despre taxe, rezidență, asigurări. Nu e visare, e planificare”, spune Kathleen Peddicord, fondatoarea Live and Invest Overseas.

După alegerile din 2024, interesul pentru emigrare a explodat: traficul pe site-urile dedicate s-a dublat sau chiar triplat. Iar peste 80% dintre cei interesați sunt pensionari sau viitori pensionari. Motivele sunt clare: costurile locuințelor, ale asistenței medicale și ale traiului zilnic în SUA au crescut abrupt, în timp ce aproape jumătate dintre familiile americane nu au economii dedicate pentru pensie.

Unde pleacă americanii? Cele mai atractive destinații

Panama

Considerată „raiul pensionarilor”, Panama oferă unul dintre cele mai avantajoase programe de rezidență Pensionado Visa. Cu un venit minim de 1.000 de dolari pe lună, străinii pot obține viză și reduceri substanțiale la medicamente, transport și servicii. Sistemul medical este modern, iar costurile reduse.

Franța

Dincolo de gastronomie și artă, Franța atrage printr-un sistem medical de top și costuri de trai surprinzător de mici în afara Parisului. Tratatul fiscal SUA–Franța avantajează pensionarii americani, dar birocrația și nivelul scăzut de engleză pot fi provocări.

Malaysia

Exotică și accesibilă, Malaezia impresionează prin chirii foarte mici (300–500 de dolari pentru un apartament) și servicii medicale moderne, cu personal vorbitor de engleză. Programul „Malaysia My Second Home” oferă viză multiplă pentru cei peste 50 de ani, în schimbul unei garanții financiare moderate.

Spania

Cu climă blândă, gastronomie celebră și un ritm de viață relaxat, Spania rămâne una dintre destinațiile preferate. Valencia și Malaga se află constant în topurile internaționale ale expaților. Programul de viză non-lucrativă cere un venit de circa 2.600 de dolari lunar, dar oferă acces la un sistem medical de calitate.

Mexic

Apropierea geografică și comunitățile expat deja bine dezvoltate fac din Mexic un magnet pentru americani. Costurile reduse și lipsa unor taxe pe moșteniri sunt atuuri majore, însă siguranța rămâne o problemă: rata crimelor este de patru ori mai mare decât în SUA.

Dincolo de atracția soarelui și a costurilor reduse, mutarea implică decizii practice: obținerea vizelor, regimul fiscal, accesul la asigurări medicale și impactul asupra drepturilor Medicare. Experții recomandă păstrarea acoperirii în SUA ca plasă de siguranță.

Pe lângă cifre și proceduri, contează și stilul de viață dorit. Unii caută orașe cosmopolite, alții sate liniștite. „Nu e doar despre a trăi mai ieftin, ci despre a trăi mai bine”, spun analiștii.